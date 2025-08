„Haben auf unsere Umschaltmomente gewartet“ – Olching verteidigt souverän die Stadtkrone

Der SC Olching ist mit etwas Verspätung perfekt in die neue Saison gestartet. Im Derby gegen Geiselbullach feierte die Mayer-Truppe einen Kantersieg.

TSV-Spielertrainer Stefan Held erkannte die Niederlage an seiner ehemaligen Wirkungsstätte vollumfänglich an. Der Schmerz über die hohe Derbypleite war dem 30-Jährigen ins Gesicht geschrieben. „Wir müssen unsere Punkte für den Klassenerhalt gegen andere Mannschaften holen.“ Positiv stimmte den 30-Jährigen, dass „wir phasenweise gezeigt haben, dass wir das Tempo gehen können.“ Gänzlich anders sah die Stimmung im Olchinger Lager aus. Dass es so deutlich werden würde, damit hatte SCO-Coach Felix Mayer nicht in seinen kühnsten Träumen gedacht. Anders die blau-weißen Schlachtenbummler, die ihr Team hochleben ließen.

Fast 600 Zuschauer im Amperstadion

Aber auch der Bullacher Anhang zeigte Präsenz. Frohen Mutes marschierte ein Großteil des gelb-weißen Anhangs lautstark aus dem Vorort ins Amperstadion. Insgesamt trotzten knapp 600 Zuschauer dem schaurigen Wetter und wurden so Augenzeugen der Geiselbullacher Derby-Demontage. Über die gesamten 90 Minuten waren die Hausherren das klar spielbestimmende Team.