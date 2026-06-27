"Haben auch die umkämpften Spiele gezogen"

Der FC Heeseberg startet Anfang Juli in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Nach einer Saison mit zwei unterschiedlichen Gesichtern wollen die Heeseberger an ihre starke Rückrunde anknüpfen. Co-Trainer Maximilian Helbig spricht über die Entwicklung der Mannschaft, die Ziele für die kommende Saison, personelle Veränderungen und die aus seiner Sicht stärksten Konkurrenten.
Mit dem sechsten Tabellenplatz fiel das Saisonfazit beim FC Heeseberg letztlich positiv aus. Der Weg dorthin verlief allerdings nicht geradlinig. Vor allem die Hinrunde stellte die Mannschaft vor große Herausforderungen.
„Die Hinrunde verlief nicht wirklich zufriedenstellend. Wir hatten viel Spielpech und unsere Partien häufig knapp verloren trotz spielerischer Überlegenheit. Das resultierte dann in einem zwischenzeitlichen Abstiegsplatz“, sagt Co-Trainer Maximilian Helbig.
In der zweiten Saisonhälfte gelang dem Team jedoch eine deutliche Leistungssteigerung. „In der Rückrunde haben wir es dann besser gemacht und auch die umkämpften Spiele gezogen. Das führte zu einem sehr guten 4. Platz in der Rückrundentabelle und einem 6. Platz in der Gesamtwertung“, erklärt Helbig.
Die Vorbereitung auf die neue Saison startet offiziell am 1. Juli. Bereits zuvor sollen die Spieler individuell die ersten Grundlagen schaffen. „Offizieller Vorbereitungsstart ist der 01.07., wobei die Jungs vorab auch schon den ein oder anderen individuellen Lauf absolvieren werden“, erläutert Helbig.
Zu den Höhepunkten der Sommervorbereitung zählen für den Bezirksligisten die Sportwoche in Ingeleben mit einem Testspiel gegen die FG Vienenburg sowie die Teilnahme am Helmstedter Supercup vom 15. bis 21. Juli.
Den größten Entwicklungsschritt sieht Helbig weniger bei einzelnen Spielern als vielmehr im gesamten Mannschaftsgefüge.
„Generell haben wir zur Rückrunde hin einen enormen Sprung gemacht. Die mannschaftliche Geschlossenheit zeigte sich nicht nur neben dem Platz, sondern auch auf dem Platz“, sagt der Co-Trainer.
Vor allem defensiv habe sich das Team stabilisiert. „Defensiv haben wir in den letzten Monaten sehr zulegen können und auch unser Konterspiel verbessern können“, so Helbig.
Für die kommende Spielzeit formuliert der FC Heeseberg eine realistische Zielsetzung. Die positiven Ansätze der Rückrunde sollen bestätigt werden. „An die vergangene Rückrunde anknüpfen und wieder einen Platz im vorderen Mittelfeld erzielen“, beschreibt Helbig die sportlichen Ambitionen.
Gleichzeitig erwartet der Co-Trainer eine qualitativ stärkere Liga. Durch die Absteiger aus der Landesliga und den Aufstieg der zweiten Mannschaft des FSV Schöningen werde die Konkurrenz nochmals anspruchsvoller.
„Die Staffel wird durch die Absteiger aus der Landesliga und dem Aufsteiger FSV Schöningen II qualitativ noch stärker. Da die finale Staffeleinteilung noch nicht durch ist, kann man nicht so einfach einen Favoriten ausmachen“, sagt Helbig. Zum erweiterten Favoritenkreis zählt er „Schöningen, Acosta, Wendezelle, Lamme oder Vahdet Braunschweig“.
Personell muss der FC Heeseberg den Abschied eines langjährigen Leistungsträgers verkraften. Verteidiger Niklas Gödde beendet seine aktive Laufbahn.
„Verlassen wird uns leider Niklas Gödde, der seine Schuhe an den Nagel hängt. Niklas wird der Mannschaft als verlässlicher Verteidiger, aber vor allem als super Charakter fehlen“, sagt Helbig.
Gleichzeitig verstärkt sich der Verein mit zwei Spielern der SG Germania Wulferstedt. Außenverteidiger Marvin Becker und Torhüter Yves Reiser schließen sich dem FC Heeseberg an und sollen den Konkurrenzkampf im Kader weiter beleben.