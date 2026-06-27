"Haben auch die umkämpften Spiele gezogen" Nach einer starken Rückrunde blickt der FC Heeseberg optimistisch auf die neue Saison von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Danny Taubert

Der FC Heeseberg startet Anfang Juli in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Nach einer Saison mit zwei unterschiedlichen Gesichtern wollen die Heeseberger an ihre starke Rückrunde anknüpfen. Co-Trainer Maximilian Helbig spricht über die Entwicklung der Mannschaft, die Ziele für die kommende Saison, personelle Veränderungen und die aus seiner Sicht stärksten Konkurrenten.

Mit dem sechsten Tabellenplatz fiel das Saisonfazit beim FC Heeseberg letztlich positiv aus. Der Weg dorthin verlief allerdings nicht geradlinig. Vor allem die Hinrunde stellte die Mannschaft vor große Herausforderungen. „Die Hinrunde verlief nicht wirklich zufriedenstellend. Wir hatten viel Spielpech und unsere Partien häufig knapp verloren trotz spielerischer Überlegenheit. Das resultierte dann in einem zwischenzeitlichen Abstiegsplatz“, sagt Co-Trainer Maximilian Helbig.

In der zweiten Saisonhälfte gelang dem Team jedoch eine deutliche Leistungssteigerung. „In der Rückrunde haben wir es dann besser gemacht und auch die umkämpften Spiele gezogen. Das führte zu einem sehr guten 4. Platz in der Rückrundentabelle und einem 6. Platz in der Gesamtwertung“, erklärt Helbig. Vorbereitung beginnt Anfang Juli Die Vorbereitung auf die neue Saison startet offiziell am 1. Juli. Bereits zuvor sollen die Spieler individuell die ersten Grundlagen schaffen. „Offizieller Vorbereitungsstart ist der 01.07., wobei die Jungs vorab auch schon den ein oder anderen individuellen Lauf absolvieren werden“, erläutert Helbig.