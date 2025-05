„Haben alles wegverteidigt“: Baiernrain fügt FF Geretsried peinliche Niederlage zu

FF Geretsried – SG Baiernrain/Dietramszell 0:1 (0:1) – Wie schon eine Woche zuvor im Spiel beim KK2-Schlusslicht DJK Waldram II (0:1) kassierten die Fußball-Freunde auch gegen Absteiger Nummer zwei eine peinliche Niederlage. Die Gründe dafür brachte Johann Latanskij unmissverständlich auf den Punkt: „Die Jungs wollen nicht laufen und nicht kämpfen. Wir haben das Spiel in der Hinsicht nicht angenommen.“ Vor allem die Präsentation seines Teams im ersten Durchgang bezeichnete der FFG-Coach als „lustlos und ohne Willen“.

Anders die Gäste, die sich kampf- und willensstark zeigten und früh in Führung gingen. Ein Tändelei in der Geretsrieder Defensive bestrafte Seppi Kirmair in der zwölften Minute mit dem 1:0. Zwar gelang es nicht, ein zweites Tor nachzulegen, aber dem wachsenden Druck der Gastgeber begegneten die Dietramszeller mit leidenschaftlichem Einsatz. „Wir haben alles wegverteidigt“, freute sich SG-Trainer Damir Delic, der auch positiv registrierte, dass sich seine Mannschaft von der zunehmenden „Hitzigkeit“ auf dem Spielfeld in den zweiten 45 Minuten nicht habe anstecken lassen.