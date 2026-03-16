„Haben alles reingehauen“ – Emmering verliert trotz Überzahl erneut Kreisliga: Spätes Gegentor von Wolfgang Herfort · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Nächste Niederlage für Emmering: Gegen Reischach gab es auch in Überzahl keine Punkte. – Foto: SRO

Der FC Emmering verliert in Reischach mit 1:2. Trotz Überzahl reichte es nicht zum Punktgewinn. Ein Abwehrfehler besiegelte die Pleite.

Wieder nichts! Die Emmeringer Kreisligakicker mussten auch in Reischach eine Niederlage einstecken. Bereits die neunte der Saison. „Hast du Scheiße am Fuß, hast du…“, ärgerte sich Trainer Elvis Nurikic. Denn er konnte seinem Team nach dem 1:2 keinen Vorwurf machen. „Die waren hoch konzentriert, haben alles reingehauen.“ Gestern, 15:00 Uhr TSV Reischach Reischach TSV Emmering Emmering 2 1 Abpfiff Doch es fehlte wieder einmal das Quäntchen Glück. So bei der Reischacher Führung. „Ein Sonntagsschuss, hat er super gemacht“, zollte Nurikic dem Schützen Respekt (23.). Tobias Schütze zwischen den Gästepfosten – Stammkeeper Andreas Kleingütl musste mit Magen-Darm-Beschwerden passen – war chancenlos. Zur Halbzeit war nach dem Ausgleichstreffer von Christof Kirchlechner (43.) aber wieder alles offen.