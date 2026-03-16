„Haben alles reingehauen“ – Emmering verliert trotz Überzahl erneut

Der FC Emmering verliert in Reischach mit 1:2. Trotz Überzahl reichte es nicht zum Punktgewinn. Ein Abwehrfehler besiegelte die Pleite.
Wieder nichts! Die Emmeringer Kreisligakicker mussten auch in Reischach eine Niederlage einstecken. Bereits die neunte der Saison. „Hast du Scheiße am Fuß, hast du…“, ärgerte sich Trainer Elvis Nurikic. Denn er konnte seinem Team nach dem 1:2 keinen Vorwurf machen. „Die waren hoch konzentriert, haben alles reingehauen.“
Doch es fehlte wieder einmal das Quäntchen Glück. So bei der Reischacher Führung. „Ein Sonntagsschuss, hat er super gemacht“, zollte Nurikic dem Schützen Respekt (23.). Tobias Schütze zwischen den Gästepfosten – Stammkeeper Andreas Kleingütl musste mit Magen-Darm-Beschwerden passen – war chancenlos. Zur Halbzeit war nach dem Ausgleichstreffer von Christof Kirchlechner (43.) aber wieder alles offen.
Gegen zehn Reischacher – Stefan Baumann hatte nach überhartem Einsteigen gegen Michael Niedermaier vorzeitig zum Duschen gehen können (55.) – schien Emmerings Führung nur eine Frage der Zeit. „Wir hatten das Spiel im Griff“, so Nurikic. Zwar lag der Ball noch einmal im Netz der Platzherren, doch der Schiri entschied auf Abseits. Als die Emmeringer sich schon einen Zähler gutschreiben lassen wollten, folgte der Dämpfer. Ein Missverständnis in der Gäste-Abwehr nutzte Noah Durchner, der bereits das 1:0 besorgt hatte, kaltschnäuzig zum 2:1 (90.+2). Emmerings Moral war am Boden. „Kurzzeitig“, versicherte Nurikic. Am Mittwoch ist Buchbach II zu Gast.