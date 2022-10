»Haben alles rausgehauen«: Lam holt Punkt in Deggendorf In einer intensiven und umkämpften Begegnung nehmen die Osserbuam immerhin einen Zähler mit

Die Osserbuam waren in der Anfangsphase extrem präsent, gingen keinen Zweikampf aus dem Weg und erarbeiteten sich damit ein leichtes Übergewicht. Deggendorfs Schlussmann Lukas Groll musste sich bei einem strammen Schuss des überzeugenden Jungspunds Hans Liebl mächtig strecken, um die Kugel um den Pfosten zu drehen. Auch nach einem Eckball der Sportvereinigung brannte es lichterloh im Strafraum der Niederbayern, die jedoch mit vereinten Kräften einen Einschlag verhindern konnten. Erst gegen Ende der ersten Hälfte kamen die Grün-Weißen besser in die Partie, ohne sich jedoch eine klare Möglichkeit zu erarbeiten.

Im zweiten Abschnitt sollte sich das Blatt wenden. Die Hausherren übernahmen nach Wiederbeginn die Initiative und stellten die Oberpfälzer durchaus vor Probleme. Ein Freistoß des Ex-Kötztingers Michael Faber ging nur knapp drüber, bei einem Schrägschuss von Torjäger Roman Artemuk konnte sich der gute Lamer Torhüter Maximilian Weber auszeichnen. Der alleine aufs Tor zusteuernde Niels Kraschinski konnte im letzten Moment gestoppt werden. Die klarste Chance des kompletten Spiels hatte Artemuk, der nach Ablage von Matthias Schäfer völlig ungehindert aus 14 Metern zum Abschluss kam, Weber jedoch nicht überwinden konnte. Auf der Gegenseite scheiterte Thomas Wölfl mit einem strammen, aber zu zentral angesetzten Versuch an Groll. Gegen Ende des umkämpften Spiels kamen Pritzl, Seidel und Kameraden nochmal auf und Mittelstürmer Tomas Kepl hatte die große Möglichkeit auf den Lucky Punch, doch in einer Top-Position zögerte der Blondschopf zu lange mit dem Abschluss und konnte im letzten Moment geblockt werden.

Stimmen zum Spiel:Thomas Seidl (Trainer Spvgg GW Deggendorf): „In den ersten 30 Minuten war Lam sehr bissig und wir haben uns damit schwer getan. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde es dann besser und in der halben Stunde nach der Pause hatten wir das Spiel eindeutig unter Kontrolle. In dieser druckvollen Phase hätten wir auch in Führung gehen können. In der Schlussphase hatte Lam auch wieder ein, zwei gefährliche Aktionen und unterm Strich geht das Ergebnis schon in Ordnung.“Ludwig Koholka (Finanzvorstand SpVgg Lam): „Die Mannschaft hat sich gegenüber der bitteren Heimniederlage gegen Bogen deutlich verbessert präsentiert. Auf einem nicht einfach zu bespielenden Platz haben wir alles rausgehauen und einem guten Gegner Paroli geboten. In einem intensiven und temporeichen Spiel war das Unentschieden ein leistungsgerechtes Ergebnis.“