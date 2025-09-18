Siegburgs Michael Ojesanmi traf gegen den FC Wegberg-Beeck doppelt. Gegen die SpVg Porz peilt der SSV den ersten Heimerfolg der Saison an. – Foto: Michael Schnieders

„Haben absolut nichts zu verlieren“ – Wendt-Elf zu Gast in Siegburg Otto will die ersten Punkte zu Hause, Wendt schwärmt vom Gegner und schlägt dem Trainerkollegen eine Wette vor Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Siegburg. SV SpVg Porz Jonas Wendt Alexander Otto

Zum ersten Mal in dieser Spielzeit musste sich die SpVg Porz am Wochenende geschlagen geben – und schlüpft gegen den Siegburger SV lieber wieder in die Rolle des Underdogs. Die Heimelf steht mit sechs Punkten auf Platz sechs und feierte zuletzt einen überzeugenden 3:0-Erfolg beim Aufstiegsaspiranten FC Wegberg-Beeck. In der Vorsaison gingen beide Duelle mit 3:0 und 2:1 an den SSV.

Trainer Alex Otto warnt trotz des starken Auftritts seiner Elf in Beeck vor Überheblichkeit. „Wir hatten vor einer Woche nach der Niederlage gegen Bergisch Gladbach keine Untergangsstimmung und verfallen nach dem Sieg gegen Wegberg-Beeck sicherlich nicht in Euphorie, sondern arbeiten weiter konzentriert an unseren Themen.“ Otto: "Bis zum Ende hellwach bleiben"

Entscheidend sei, über die gesamte Spielzeit das Niveau hochzuhalten: „Jonny schafft es jedes Jahr, in Porz eine Mannschaft mit enorm viel Herz auf die Beine zu stellen. Schon die beiden Duelle in der vergangenen Saison waren bis in die Schlussphase hart umkämpft. Wir wollen unsere Leistung aus der Vorwoche bestätigen und die ersten drei Heimpunkte der Saison einfahren. Gerade weil Porz in dieser Saison bereits die Hälfte seiner Treffer nach der 80. Minute erzielt hat, müssen wir bis zum Ende hellwach bleiben.“ Personell kann Otto wieder auf Alec Vinci zurückgreifen, der seine Sperre abgesessen hat. Fraglich ist der Einsatz von Enes Yilmaz.