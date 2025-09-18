„Haben absolut nichts zu verlieren“ – Wendt-Elf zu Gast in Siegburg

Zum ersten Mal in dieser Spielzeit musste sich die SpVg Porz am Wochenende geschlagen geben – und schlüpft gegen den Siegburger SV lieber wieder in die Rolle des Underdogs. Die Heimelf steht mit sechs Punkten auf Platz sechs und feierte zuletzt einen überzeugenden 3:0-Erfolg beim Aufstiegsaspiranten FC Wegberg-Beeck. In der Vorsaison gingen beide Duelle mit 3:0 und 2:1 an den SSV.
Trainer Alex Otto warnt trotz des starken Auftritts seiner Elf in Beeck vor Überheblichkeit. „Wir hatten vor einer Woche nach der Niederlage gegen Bergisch Gladbach keine Untergangsstimmung und verfallen nach dem Sieg gegen Wegberg-Beeck sicherlich nicht in Euphorie, sondern arbeiten weiter konzentriert an unseren Themen.“
Entscheidend sei, über die gesamte Spielzeit das Niveau hochzuhalten: „Jonny schafft es jedes Jahr, in Porz eine Mannschaft mit enorm viel Herz auf die Beine zu stellen. Schon die beiden Duelle in der vergangenen Saison waren bis in die Schlussphase hart umkämpft. Wir wollen unsere Leistung aus der Vorwoche bestätigen und die ersten drei Heimpunkte der Saison einfahren. Gerade weil Porz in dieser Saison bereits die Hälfte seiner Treffer nach der 80. Minute erzielt hat, müssen wir bis zum Ende hellwach bleiben.“
Personell kann Otto wieder auf Alec Vinci zurückgreifen, der seine Sperre abgesessen hat. Fraglich ist der Einsatz von Enes Yilmaz.
Porz-Trainer Jonas Wendt nimmt die Außenseiterrolle seiner Mannschaft an – und sorgt mit einem Augenzwinkern für zusätzliche Würze. „Siegburg ist für mich eine Art Geheimfavorit. Ob es für den ganz großen Wurf reicht ist fraglich, dafür haben andere Teams einfach monetär andere Möglichkeiten. Aber es ist immer schön, wenn solche Teams oben mitschwimmen", so Wendt, der hinzufügt: "Siegburg hat mit Alex einen der, wenn nicht den, besten Trainer in der Liga. Siegburg hat eine sehr, sehr starke Truppe. Wir haben dort absolut nichts zu verlieren.“
Nach der vermeidbaren Heimniederlage gegen Weiden liegt der Fokus bereits wieder klar auf dem kommenden Gegner. „Die Trainingswoche war sehr gut. Wir versuchen, das Spiel schnell abzuhaken und positive Energien ins Training zu bringen. Das ist ganz wichtig nach so einer Niederlage, bei der alle wissen, dass es schmerzt.“
Mit einer besonderen Offerte an seinen Trainerkollegen schloss Wendt sein Statement: „Sollten wir verlieren, lade ich Alex zum Essen ein. Sollten wir punkten, sprich Remis spielen oder wir gewinnen, dann kann er meinen Fußballplatz im Garten säubern und meinen Pool winterfest machen. Das ist mein Angebot an ihn.“