„Haben 75 Minuten gut mitgespielt“ – SpVgg Wildenroth kassiert Klatsche

Nils Hufschlag (l.) und Ender Dag von der SpVgg Wildenroth. – Foto: Hans Kürzl

Die SpVgg Wildenroth hält gegen Landsberg II 75 Minuten lang mit. In den letzten zehn Minuten fallen dann aber gleich drei Gegentore.

Eine bittere 1:5-Niederlage gegen den TSV Landsberg II hat die SpVgg Wildenroth zum Auftakt in die Kreisliga kassiert. „Wir haben 75 Minuten gut mitgespielt und Landsberg alles abverlangt“, bilanzierte SpVgg-Trainer Nils Hufschlag. „Leider sind wir nach dem 1:3 auseinandergebrochen, sodass das Spiel in einem katastrophalen Ende mündete.“

Den besseren Start erwischten die Gäste aus dem Nachbar-Landkreis. Bereits nach drei Minuten ging Landsberg in Führung. Den Schuss von TSV-Kapitän Daniel Neuhaus konnte Wildenroths Torhüter Michael Jani noch abwehren, gegen den Nachschuss von David Ziegler war er jedoch machtlos.

Wildenroth ließ sich davon zunächst nicht beeindrucken. Lorenz Schorer brachte den Aufsteiger mit einem Traumtor aus rund 25 Metern zurück ins Spiel. Landsbergs Torhüter Marco Dzwonik, der in der vergangenen Saison noch beim SC Oberweikertshofen in der Landesliga zwischen den Pfosten stand, war gegen den Schuss machtlos.

Wie schon zu Beginn der Partie erwischten die Gäste auch nach der Pause den besseren Start. Paul Dech brachte den TSV in der 54. Minute erneut in Führung. Wildenroth blieb anschließend im Spiel, ehe acht Minuten vor Schluss die Entscheidung fiel. Benedikt Oppenrieder erhöhte auf 3:1. Danach brachen bei der SpVgg die Dämme. Alessandro Mulas traf innerhalb von zwei Minuten zweimal und stellte auf 5:1. Selbst die Chance zur Ergebniskosmetik ließ Wildenroth ungenutzt: In der Schlussminute vergab der Aufsteiger noch einen Foulelfmeter. (Dieter Metzler)