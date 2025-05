Habemus Führungsriege! TSV Eching bewältigt Neuwahlen

Beim TSV Eching ist am Freitagabend der entscheidende Durchbruch gelungen. Manfred Oster macht nun doch als Vorsitzender weiter.

Eching – Es war eine schwere Geburt am Freitagabend bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung des TSV Eching. Doch am Ende wurde – einstimmig und per Akklamation – ein neuer Vorstand aus der Taufe gehoben. Ein „unerwartet gutes Ende, da hätte ich eine weitere Runde befürchtet“, brachte der alte und neue Vorsitzende Manfred Oster seine Verwunderung sowie seine noch größere Freude und Erleichterung über diesen Wahlerfolg zum Ausdruck. Damit sprach er jedem der 69 anwesenden Mitglieder in der Sportgaststätte aus dem Herzen – und wohl auch den fünf anwesenden Gemeinderäten sowie Rathauschef Sebastian Thaler.

Zur Erinnerung: Da im vergangenen Herbst die bisherige Vorstandschaft mit Oster, den Stellvertretern Gerhard Beer und Stefan Dintner, Schatzmeister Wolfgang Nagl, Schriftführerin Anna-Lena Beer und Jugendleiter Florian Uffinger geschlossen bekundet hatte, nicht mehr zu kandidieren, konnte bei der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung Ende März kein neues Leitungsteam gefunden werden. Lediglich Danny Langer signalisierte seine Bereitschaft für den Posten des Jugendleiters (wir haben berichtet). Somit stand nun eine weitere Versammlung an. Allerdings hatte das nach den gescheiterten Neuwahlen eigens zur „Vorstandskandidaten-Akquise“ gegründete Gremium wenig erreicht und konnte keinen einzigen Aspiranten namentlich präsentieren.

Dringende Appelle und kritische Äußerungen

Nun hing es also erneut an Oster, für ehrenamtliches Engagement beim TSV zu werben. Er charakterisierte ihn als Sportverein mit Tradition und Potenzial, der nur als Gemeinschaft funktionieren könne, und appellierte an jeden Einzelnen: „Sei du selbst die Veränderung, die du dir in deinem Verein wünschst.“

Kritisch äußerte er sich dabei über die politischen Rahmenbedingungen für die rund 30 Millionen Ehrenamtlichen in Deutschland: Er bemängelte in diesem Zuge fehlende finanzielle Unterstützung und überbordenden Bürokratismus, auch auf lokaler Ebene.

Schlussendlich zu verdanken haben die fast 800 TSV-Mitglieder den satzungsgemäßen Fortbestand ihres fast 80 Jahre alten Vereins (mit 26 Fußballmannschaften und der größten Jugendabteilung im Landkreis) vor allem der Tatsache, dass sich Manfred Oster, Gerhard Beer und Anna-Lena Beer dazu durchgerungen haben, auch für die nächsten zwei Jahre Führungsverantwortung zu übernehmen und jeweils auf ihrem Posten zu bleiben. Allerdings stellten sie eine nicht verhandelbare Voraussetzung für diese Bereitschaft: „Wir werden uns nicht zur Wahl stellen, wenn wir keinen Schatzmeister und möglichst auch einen 3. Vorstand finden“, lautete die Bedingung.

Durchbruch nach Bedenkpause

Nach zweistündiger Versammlung mit eindringlichen Appellen, sich in den diversen Aufgabenfeldern des Vereins einzubringen, und einer Abfrage zur Zufriedenheit gab es eine längere Verschnauf-, Beratungs- und Bedenkpause. Und da wurde tatsächlich der entscheidende Durchbruch hinsichtlich der vakanten Ämter erzielt: Jens Holzapfel stand als 3. Vorsitzender bereit – und Benedikt Malenke wurde überzeugt, den Posten des Schatzmeisters zu übernehmen. Wie es hieß, wird er dabei sachkundig von seinem langjährigen Vorgänger Wolfgang Nagl und weiteren TSV-lern unterstützt.

Auch der Ehrenrat ist wieder komplett: Erstmals gehört dem Gremium mit Margit Ehbauer eine Frau an. Ihr zur Seite stehen Peter Hanrieder und Marcus Heiss. Die Stellvertreterposten bekleiden Alex Felsner und Sebastian Wagner.