"Habe schnell das Gefühl gehabt, beim SC Geislingen etwas zu bewegen"

Trainingsstart und Vorbereitungsspiele

Die gemeinsame Vorbereitung auf die neue Saison begann am 5. Juli. „Danach ging es ziemlich schnell“, so der Coach. Neben Pokalspielen in der Vorbereitungszeit stehen noch zwei Testspiele gegen andere Landesligisten an, um „die letzte Feinabstimmung zu sichern, bevor wir in die Runde gehen.“ Ein Trainingslager ist nicht vorgesehen, der Fokus liegt klar auf der Arbeit im gewohnten Umfeld.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht für Kartal der mannschaftliche Zusammenhalt. „Eine erfolgreiche Saison hängt von sehr vielen Faktoren ab. Primär ist für mich der Teamgeist wichtig“, sagt der 43-Jährige. Und in diesem Punkt sieht er sein Team auf einem guten Weg: „Da sind die Jungs auf einem sehr guten Weg in Sachen Zusammenhalt.“ Konkrete Platzierungsziele formuliert Kartal nicht. Stattdessen verfolgt er einen pragmatischen Ansatz: „Wir wollen immer das nächste Spiel für uns entscheiden. Was dabei am Ende rauskommt, werden wir sehen.“

Aktiver Fußball mit Intensität und Struktur

In taktischer Hinsicht setzt Kartal auf eine klare Grundidee. „Ich möchte immer, dass meine Mannschaft das Spiel aktiv gestaltet. Mit hoher Intensität sowie Sprintbereitschaft“, beschreibt er seine Philosophie. Gleichzeitig lässt er seinen Spielern Raum für Kreativität: „Ich als Trainer stecke immer einen Rahmen in unserem Spiel, ohne die individuelle Kreativität meiner Spieler dabei einzuschränken. Wenn es mir gelingt, wird es unser Spiel sein.“ Der Anspruch ist hoch, der Plan durchdacht.

Für Metin Kartal ist es das zweite Jahr als Trainer in der Landesliga – und er kennt die Unterschiede zur Bezirksliga genau: „Von der Charakteristik sind die Ligen unterschiedlich. Vor allem in Sachen Tempo und individuelle Qualität.“ Die Herausforderungen in der Landesliga sind ihm bewusst, doch genau darin liegt für ihn auch der Reiz der Aufgabe.

Keine Favoriten, aber klare Ambitionen

Auf ein konkretes Highlight-Spiel in der kommenden Saison will sich Kartal nicht festlegen. „Ein besonderes Spiel als Highlight weniger, aber wir freuen uns auf jedes Pflichtspiel, in denen wir den unbedingten Willen erleben möchten“, betont der neue Coach. Auch in puncto Meisterschaftskandidaten hält er sich zurück – der Fokus liegt ganz auf der eigenen Entwicklung.

Mit Metin Kartal hat der SC Geislingen einen Trainer verpflichtet, der nicht nur Erfahrung, sondern auch Überzeugung mitbringt. Der Weg ist klar definiert: kompaktes Team, aktiver Fußball, starker Zusammenhalt. Wie weit dieser Plan trägt, wird sich zeigen – aber die Grundlagen für eine stabile und entwicklungsfähige Saison sind gelegt.