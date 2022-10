„Habe Pep nach jedem Training genervt“ – Ex-Amateur-Spieler startet als Erstliga-Kapitän durch Eine Saison bei den Bayern Amateuren

München – Eine Saison spielte Lukas Görtler an der Säbener Straße bei den Amateuren des FC Bayern. Durch seinen Ehrgeiz durfte er allerdings größtenteils bei den Profis unter Pep Guardiola trainieren. Im Interview mit spox sagt er: „Anfangs durfte ich einmal in der Woche bei den Profis dabei sein. Irgendwann habe ich angefangen, nach jedem Training zu Pep zu gehen und zu sagen: „Pep, darf ich morgen wiederkommen?“ (lacht) Ich habe ihn nach jedem einzelnen Training genervt. Das hat ihm offenbar gut gefallen.“

Für viele Einsätze in der ersten Mannschaft reichte es trotzdem nicht. Lediglich einmal wurde Görtler bei den Profis eingewechselt und durfte 18 Minuten Bundesliga spielen. Das war unter anderem ein Grund, warum er sich 2015/2016 dafür entschied, zu Kaiserslautern in die zweite Liga zu wechseln.

Lukas Görtler wechselt zu Kaiserslautern: Uli Hoeneß lehnte Wechselwunsch erst ab

Doch der Wechsel zu Kaiserslautern wurde zunächst von Vorstandsseite aus abgelehnt. In einem langen Gespräch erklärte Uli Hoeneß dem jungen Talent, dass Bayern diesen Wechsel nicht unterstützt und Görtler in München halten will.