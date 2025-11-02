 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
A/O-Torschütze Max Weigand. Foto: Fupa.net/Schmietow (Archiv)
A/O-Torschütze Max Weigand. Foto: Fupa.net/Schmietow (Archiv)

„Habe nichts auszusetzen“: A/O II gewinnt das kleine Derby

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Deinste verliert, zeigt aber eine beachtliche Leistung beim Tabellenführer und Apensen bleibt weiter ungeschlagen - so lief der Bezirksliga-Spieltag.

Heute, 14:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
2
2
Abpfiff
Ein Doppelpack von Florian Nagel reicht für den MTV Hammah, um nach drei Niederlagen in Serie zumindest einen Zähler zu erbeuten. Tore: 1:0 (29.) Nagel, 1:1 (50.) Shkrebko, 1:2 (56.) Rohé, 2:2 (84.) Nagel.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
1
0
Abpfiff
+Video
Trotz der knappen Niederlage bestätigt Schlusslicht Deinste den Formtrend der vergangenen Wochen. „Es war nicht zu sehen, dass der Letzte beim Tabellenersten antritt“, sagt DSV-Trainer Filippo Callerame. „Die Art und Weise macht uns Mut und Hoffnung.“ Tor: 1:0 (14.) Strauß.

Heute, 14:30 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
5
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
4
0
Abpfiff
A/O liefert im „kleinen Derby“ die passende Antwort auf die Heimniederlage gegen Schlusslicht Deinste. Die Spielvereinigung nahm den Kampf gegen körperlich starke Harsefelder an, was der Grundstein für den Erfolg war. „Ich habe nichts auszusetzen, bei uns hat alles funktioniert“, sagt Trainer Moris Kaiser. „Wenn ich jemanden hervorheben muss, dann Leif Reetz, der alles abgeräumt hat, und Falk Hamann, der jedem Ball nachgejagt ist.“ Tore: 1:0 (3.) Allers, 2:0 (54.) Weigand, 3:0 (88.) Teetz, 4:0 (90., ET) Jacobi. Spieltext Ahlerstedt/O II - Harsefeld II

Heute, 15:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
2
1
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
1
1
Abpfiff
Eine Ampelkarte gegen Philipp Elfers war für O/O nicht der befürchtete Knock-out, stattdessen kämpften zehn Oldendorfer in Unterzahl sogar für drei Punkte. Letztlich überholt der Aufsteiger mit dem Punkt Stotel und ist zumindest nur noch Drittletzter. Tore: 0:1 (23.) Bedürftig, 1:1 (74.) Wiegmann.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
1
1
Abpfiff
Apensen bleibt zum vierten Mal ungeschlagen, muss sich letztlich mit dem einen Zähler aber glücklich schätzen. „Wir haben nach der Halbzeit das Fußballspielen eingestellt“, sagt TSV-Trainer Marco Dierks. „Drochtersen war dem Siegtor näher.“ Tore: 1:0 (32.) Pilz, 1:1 (52.) Heidhoff.

