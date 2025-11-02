„Habe nichts auszusetzen“: A/O II gewinnt das kleine Derby
Der 13. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick
Deinste verliert, zeigt aber eine beachtliche Leistung beim Tabellenführer und Apensen bleibt weiter ungeschlagen - so lief der Bezirksliga-Spieltag.
Ein Doppelpack von Florian Nagel reicht für den MTV Hammah, um nach drei Niederlagen in Serie zumindest einen Zähler zu erbeuten. Tore: 1:0 (29.) Nagel, 1:1 (50.) Shkrebko, 1:2 (56.) Rohé, 2:2 (84.) Nagel.
Trotz der knappen Niederlage bestätigt Schlusslicht Deinste den Formtrend der vergangenen Wochen. „Es war nicht zu sehen, dass der Letzte beim Tabellenersten antritt“, sagt DSV-Trainer Filippo Callerame. „Die Art und Weise macht uns Mut und Hoffnung.“ Tor: 1:0 (14.) Strauß.
A/O liefert im „kleinen Derby“ die passende Antwort auf die Heimniederlage gegen Schlusslicht Deinste. Die Spielvereinigung nahm den Kampf gegen körperlich starke Harsefelder an, was der Grundstein für den Erfolg war. „Ich habe nichts auszusetzen, bei uns hat alles funktioniert“, sagt Trainer Moris Kaiser. „Wenn ich jemanden hervorheben muss, dann Leif Reetz, der alles abgeräumt hat, und Falk Hamann, der jedem Ball nachgejagt ist.“ Tore: 1:0 (3.) Allers, 2:0 (54.) Weigand, 3:0 (88.) Teetz, 4:0 (90., ET) Jacobi. Spieltext Ahlerstedt/O II - Harsefeld II
Eine Ampelkarte gegen Philipp Elfers war für O/O nicht der befürchtete Knock-out, stattdessen kämpften zehn Oldendorfer in Unterzahl sogar für drei Punkte. Letztlich überholt der Aufsteiger mit dem Punkt Stotel und ist zumindest nur noch Drittletzter. Tore: 0:1 (23.) Bedürftig, 1:1 (74.) Wiegmann.
Apensen bleibt zum vierten Mal ungeschlagen, muss sich letztlich mit dem einen Zähler aber glücklich schätzen. „Wir haben nach der Halbzeit das Fußballspielen eingestellt“, sagt TSV-Trainer Marco Dierks. „Drochtersen war dem Siegtor näher.“ Tore: 1:0 (32.) Pilz, 1:1 (52.) Heidhoff.