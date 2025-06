"Habe nicht damit gerechnet, dass wir das schaffen"

Nach einem hochdramatischen Relegationsspiel, das in der regulären Spielzeit keinen Sieger fand, setzte sich die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die SG Warthausen/Birkenhard durch. Während die Elf von Trainer Norbert Badstuber damit den Aufstieg in die Bezirksliga Oberschwaben perfekt machte, steht für die Mannschaft von Vincenzo Galvano der bittere Gang in die Kreisliga A fest.

Besonders schwer wog die Unterzahl ab der 64. Minute sowie die schwere Verletzung des Torhüters. „Dann kommt noch das mit unserem Torwart dazu, dann hast du auch kein Spielglück. Das ist halt ganz bitter“, so Galvano weiter. Eine genaue Diagnose konnte er nach dem Spiel noch nicht geben: „Der ganze Arm war verdreht. Also Elle und Speiche jedenfalls, wir wissen nicht genau was er hat, aber es sah ganz wild aus.“

Galvano betonte zudem die schwierigen Rahmenbedingungen in der Bezirksliga in dieser Saison. „Dass man da überhaupt reinrutscht, war für uns schon bitter. Eigentlich hatten wir es Woche zu Woche selber in der Hand, haben uns da super reingekämpft.“ Der verschärfte Abstieg mit nun insgesamt acht Absteigern habe letztlich den Ausschlag gegeben. Für die kommende Saison kündigte Galvano an: „Wir bleiben auch zusammen in der Konstellation und nächstes Jahr wird Kreisliga A schwer, aber wir greifen an. Das Ziel ist wieder nach oben zu kommen“