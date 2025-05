"Habe keine Zweifel daran, dass wir den 'großen VfB' schlagen können"

Vor drei Jahren standen die Frauen aus Herrenberg das letzte Mal im Endspiel des württembergischen Verbandspokal, nun geht es erneut ins große Finale nach Münchingen. Die Gefühle von Selina Walter vor dem Endspiel sind ziemlich gemischt: "Zum einen Erleichterung, da jetzt der Druck von der Liga abfällt. Zum Anderen natürlich Vorfreude, weil so ein Pokalfinale als Zusatz was ganz besonderes ist."

Walter kam vor zwei Jahren aus Karlsruhe nach Herrenberg, spielte zuvor aber Ingolstadt, Frankfurt und Sindelfingen in der 2. Bundesliga. Dorthin sind die Frauen des VfB Stuttgart nun aufgestiegen, doch die 25-Jährige verfolgt das Team aus der Landeshauptstadt "ganz ehrlich - kaum". Der Fokus die Saison über sei nur auf die eigene Liga gerichtet, "da interessiert wenig, was drum herum passiert". Zwar bekomme man es über die sozialen Medien ein Stück weit mit, doch "der Fokus lag wo anders".

Die Frauen aus Stuttgart haben ohne Niederlage den Durchmarsch in die 2. Bundesliga geschafft. Das Team aus Herrenberg musste sich zwar zwei Mal geschlagen geben, bejubelte am Ende dennoch den verdienten Aufstieg. Weiterhin trennen beide Teams in der neuen Saison eine Klasse. Herrenbergs Mittelfeldmotor erwartet "ein umkämpftes Spiel" in dem beide Teams "alles reinhauen" werden, um das Double zu feiern. "Es kommt nicht alle Tage vor, dass zwei Meister-Mannschaften in einem Pokalfinale aufeinandertreffen", so Walter.

Auf die Frage nach den Stärken des anstehenden Gegners nennt Walter "ihre Konstanz". Der VfB gewinne die Spiele sehr souverän, schieße dabei viele Tore und hat "die nötige Breiter im Kader, um die Saison über auch zu rotieren und den Spielern die nötige Erholung zu geben". Der Titelverteidiger aus Cannstatt hat in der auslaufenden Saison 116 Ligatore erzielt, Herrenberg in der gleichen Anzahl an Spiele "nur" 76 Treffer. Dennoch sieht Walter eine Chance: "Als Schwäche erhoffen wir uns als Underdog einfach unterschätzt zu werden."

Auf der anderen Seite glaubt die Deutsch-Italierin auch an die eigenen Stärken. Ihre Mannschaft glaubt immer bis zur letzten Sekuden an sich, "wir haben in der Liga uns zu keinem Moment aufgegeben". Der Pokal kenne bekanntlich seine eigenen Gesetzte, doch "das wird in dem Pokalspiel nicht anders". Auf die Frage, mit welchen Mitteln Herrenberg im Endspiel überzeugen will, greift Walter eine bekannte biblische Geschichte auf: "Am Ende ist es ein wenig wie 'David gegen Goliath'. Eins ist sicher: Wir dürfen durch die Geschichte ermutigt werden. Weil David das, was er in diesem Moment hatte auch genutzt hat. Eine einfache Steinschleuder und ein Kieselstein. Wie konnte das klappen? Weil David keine Zweifel daran hatte, dass das, was er hatte, genug war! Ich habe auch keine Zweifel daran, dass wir den 'großen VfB' schlagen können." Weitergehend nennt Walter die Eigenschaften "Zusammenhalt, Teamgeist, Mut, Kampf, Aufopferung, Leidenschaft, Disziplin und Hingabe" mit dem Zusatz, dass man diese nicht kaufen könne "und das wiegt mehr als alles andere".

Es bleibt abzuwarten, wie sich der "kleine" David aus Herrenberg gege dem großen Goliath aus Stuttgart schlägt. Die Zuschauern dürfen sicherlich ein bis zum Schluss kämpfenden Oberliga-Meister erwarten.