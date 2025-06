"Habe immer die selben Socken an und die selbe Frisur zu jedem Spiel"

Melissa Reincke von der SG Südstern Senzig hat in der Saison 2024/2025 Historisches geleistet: 52 Tore in nur 15 Spielen machen sie zur erfolgreichsten Torschützin im Brandenburger Frauenfußball. Eine Quote, die nicht nur Zahlen liefert, sondern Geschichten. Geschichten von Teamgeist, Disziplin und einer Spielerin, die ihre persönliche Leistung stets in den Dienst der Mannschaft stellt.

Melissa Reincke weiß, wo das Tor steht – und wie sie es am besten trifft. Auch wenn sie den rechten Fuß bevorzugt, ist ihr Spiel variabel. „Ich nehme aber auch gern mal mein Köpfchen“, sagt sie. Dass sie dabei nicht nur aus Instinkt, sondern mit viel Spielverständnis agiert, zeigt sich in ihrer Paradeaktion, die ihr Team sogar als ihre „typische Melissa-Art“ beschreibt: „Mit dem Rücken zum Tor stehen, Ball annehmen, Körper reinstellen und aus der Drehung ins Netz hauen.“ Ein Markenzeichen, das Wirkung zeigt.

Kein Fallrückzieher, aber ein echter Mannschaftstraum

Reincke ist keine Spielerin, die sich an spektakulären Einzelleistungen festhält. Doch ein Moment aus dieser Saison ist ihr besonders in Erinnerung geblieben: „Am letzten Spieltag hatten wir einen wirklich piekfeinen Spielzug – hinten heraus, Doppelpass, Flanke von meinem linken Läufer, Kopfball von mir in den Winkel.“ Kein Kunststück mit Hacke oder Fallrückzieher, sondern ein Symbol für das Zusammenspiel, das sie so schätzt.

Aberglaube und Apfel: Die Spieltagsroutine

Wie viele Sportler verlässt sich auch Reincke auf ihre festen Rituale. „Ich bin da sehr abergläubisch“, sagt sie und schildert: "Die Tasche wird erst früh am Morgen gepackt, es wird ein Apfel gegessen und auf dem Weg zum Spiel gibt’s ein zuckerfreien RedBull. Ich habe auch immer die selben Socken an und dieselbe Frisur zu jedem Spieltag."

Kein Interesse an Vereinswechsel – und das ganz bewusst

Trotz ihrer außergewöhnlichen Quote gab es bislang keine Anfragen von höherklassigen Klubs. Für Reincke ist das kein Makel, sondern sogar ein Glücksfall. „Ich würde auch nicht weggehen von dem Verein und dem Team“, betont sie. In Senzig hat sie alles, was sie braucht: „Tolle Mädels, ein toller Verein und ein unglaublich guter Trainer, der uns an unsere Grenzen bringt.“

Beruf und Fußball – ein Spagat mit Leidenschaft

Neben dem Fußball arbeitet Reincke im öffentlichen Dienst im Schichtsystem. Dass dieser Alltag anstrengend ist, verschweigt sie nicht. „Man muss öfter auch mal Urlaub opfern oder danach noch arbeiten gehen“, sagt sie, „aber jeder Stress dafür lohnt sich für mich!“ Der Fußball ist für sie mehr als nur ein Hobby – er ist Ausgleich und Leidenschaft in einem.

Alles für den Fußball – auch in der Freizeit

Auch in ihrer Freizeit steht der Fußball im Mittelpunkt. „Es könnte nichts Besseres geben“, sagt Reincke über ihre sportliche Leidenschaft. Andere Hobbys? Kaum relevant, wenn der Fußball Körper und Geist zugleich erfüllt.

Ziele für die Zukunft – gemeinsam wachsen

Für die kommenden Jahre hat Reincke klare Ziele: „Wir wollen als Team und Verein weiter wachsen.“ Dabei steht nicht der persönliche Erfolg im Vordergrund, sondern die Freude am Spiel, am Team – und am Gewinnen: „Dass wir Spaß auf und neben dem Platz haben und uns die Titel holen.“

Der Teamgedanke über allem

So beeindruckend ihre Torbilanz auch ist – Melissa Reincke stellt den Erfolg der Mannschaft immer über den eigenen. „Mir ist es nicht wichtig, dass ich die Tore gemacht habe“, sagt sie mit Nachdruck. „Ich würde es auch jeder anderen aus meiner Mannschaft gönnen.“ Der Teamgeist ist ihr größter Antrieb. Dass ihre Teamkolleginnen ihr zum Saisonende eine Torjägerkanone und eine riesige Flasche Chardonnay Ice schenkten, zeigt, wie sehr sie geschätzt wird: „Ich bin stolz auf jede einzelne in diesem Team – und auch auf mich selber.“

Eine Heimat auf dem Platz

Die SG Südstern Senzig ist für Reincke mehr als ein Verein. „Ich bin hier groß geworden, habe mit sieben oder acht Jahren angefangen“, erzählt sie. Der Ort, die Menschen, das Team – all das ist für sie ein zweites Zuhause. Für die kommende Saison hat sie eine klare Vision: „Wir wollen genauso erfolgreich sein wie diese Saison. Unser Ziel ist es, alle Titel zu holen – aber am wichtigsten ist mir, dass Mannschaft und Trainer genauso bleiben, wie sie sind.“

Melissa Reincke hat mit 52 Toren Geschichte geschrieben. Doch noch mehr beeindruckt, mit welcher Bescheidenheit, Klarheit und Teamorientierung sie diesen Erfolg lebt. Nicht als Einzelkämpferin – sondern als Herzstück eines verschworenen Kollektivs.