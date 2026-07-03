»Habe immer davon geträumt«: Oberpfälzer Brown geht zum FC Bayern Der gebürtige Kümmersbrucker hat beim Rekordmeister einen Kontrakt bis 2031 unterschrieben von Florian Würthele · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser

Hat sich langfristig an den FC Bayern München gebunden: Nathaniel Brown. – Foto: Imago/ZUMA Press Wire

Jetzt ist der Transfer in trockenen Tüchern! Nathaniel Brown, der in Kümmersbruck vor den Toren Ambergs aufgewachsen ist, läuft ab sofort für den FC Bayern München auf. Das machte sein neuer Verein am Freitagnachmittag offiziell. Der 23-jährige Senkrechtstarter wechselt von Eintracht Frankfurt zum deutschen Rekordmeister, bei dem er einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterschrieben hat. Ursprünglich lief Browns Vertrag bei Frankfurt bis 2030.

Dass „Nene“ Brown zum FC Bayern wechseln würde, war im Grunde schon seit einigen Tagen quasi spruchreif. Der obligatorische Mediencheck fand jedoch, anders als zunächst vorgesehen, in München statt und nicht während der Weltmeisterschaft in den USA. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Bayern für Brown schätzungsweise 55 Millionen Euro an Ablöse zahlen. „Wir freuen uns sehr, in Nathaniel Brown einen Spieler zum FC Bayern zu holen, der eine rasante Entwicklung genommen hat, trotzdem noch viel Potenzial besitzt und dem die Zukunft gehört. Er hat bei der WM Akzente gesetzt und gezeigt, warum wir uns schon länger mit ihm befasst haben. Er wird unsere Möglichkeiten in der Defensive und im Mittelfeld erweitern“, lässt sich Bayerns Sportvorstand Max Eberl zitieren.



Was sagt der Oberpfälzer Shootingstar selbst zu seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister? „Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen der Welt. Die Chance, für diesen Club zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht. Ich habe immer davon geträumt, auf höchstem Niveau um die größten Titel zu spielen, setze mir die höchsten Ziele und möchte jeden Tag das Maximum aus mir herausholen. Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich schnell ein super Gefühl. Vor allem Vincent Kompany hat mir gezeigt, wie er mich und meine Entwicklung sieht und mich absolut überzeugt“, so Brown in der offiziellen Mitteilung des FC Bayern.





Mit dem Wechsel zu den Münchnern macht der 23-Jährige den nächsten Schritt seiner Karriere, die in den letzten Monaten so richtig Fahrt aufgenommen hatte. Bei der Weltmeisterschaft war Brown als Linksverteidiger gesetzt und stand dreimal in der Startelf. Das letzte Vorrundenspiel gegen Ecuador verpasste er wegen muskulärer Probleme. Dabei hatte er erst im vergangenen Oktober sein Länderspieldebüt unter (Ex-)Bundestrainer Julian Nagelsmann gegeben. Ausgebildet wurde er auch vom SSV Jahn Regensburg. Beim 1. FC Nürnberg gab Brown, der auch 25 Spiele in der Regionalliga Bayern in seiner Vita stehen hat, schließlich sein Profidebüt. Die letzten zwei Jahre verbrachte er bei der Frankfurter Eintracht.