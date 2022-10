»Habe ich so noch nie erlebt & spiele schon ziemlich lange Fußball!« FuPa hat für euch wieder die Stimmen eingefangen

Thomas Kasparetti (Co-Trainer SpVgg Unterhaching): "Wir haben heute gegen einen sehr gut organisierten Gegner gespielt und müssen ganz ehrlich zugeben, dass wir uns insbesondere in der ersten Hälfte gegen den Ball richtig schwer getan haben. Wir haben dann in der Halbzeit etwas umgestellt und etwas mehr Zugriff bekommen. Auch mit dem Ball war heute Abend nicht alles rosig, aber letztendlich konnten wir das Spiel für uns entscheiden. Darum geht es im Fußball und das haben wir geschafft!"

Nikola Jelisic (Spielertrainer FC Pipinsried): "Erste Halbzeit haben wir es eigentlich relativ ordentlich gespielt, hatten auch zwei richtig gute Chancen. In der zweiten Halbzeit war es dann ein Kampfspiel, in dem es die Jungs wirklich richtig gut verteidigt haben. Ich erinnere mich eigentlich eigentlich an keine richtige Heimstetten-Chance. Wir müssen uns lediglich vorwerfen, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben, denn das ist im Fußball immer so. Wenn du den Gegner im Spiel lässt, kriegen sie wieder die eine Chance. Doch dass der Torwart in der 96. Minute einen Seitfallzieher macht, habe ich so noch nie erlebt und ich spiele schon lange Fußball."

Christoph Schmitt (Cheftrainer SV Heimstetten): "Wir sind die ersten 15-20 Minuten überhaupt nicht reingekommen, der Gegner hat uns auch nicht viel angeboten. Danach waren wir in einer Phase, in der wir eigentlich besser drin waren und ganz ordentliche Momente hatten. Der 1:0-Rückstand war dann natürlich eine individuelle Geschichte. Danach haben wir versucht zum Ausgleich zu kommen, aber uns eigentlich genauso wenig Torchancen herausspielen können wie der Gegner. Eigentlich ist es ein 0:0-Spiel, durch den Fehler ein knappes 1:0. nWenn man in der 97. Minute dann den Ausgleich macht, dann nehmen wir's gerne mit und hoffen nun, dass Moritz auch vernünftig schlafen kann."

Moritz Knauf (Torwart SV Heimstetten): "Ich war's meiner Mannschaft glaub ich schuldig, nach dem Bock für den außer mir keiner was konnte. Dass der Ball dann so reingeht ist natürlich dann umso schöner. Der Punkt war jetzt richtig wichtig!"

Tobias Strobl (Cheftrainer FC Augsburg II): "Ich tu mich schwer zu sagen, dass wir heute ein Fußballspiel mit 4:0 verloren haben, denn für mich war es eine andere Sportart. Wir mussten vor allem in der ersten Halbzeit mit den langen Bällen mitgehen, weil auf diesem Platz nichts anderes geht. Da haben wir aber ganz klar gesehen, dass Eichstätt in dieser Hinsicht viel besser ist als wir. Was sie mit langen Bällen, zweiten Bällen und Standards auf den Platz bringen ist für diese Sportart gut. Deswegen kann ich den Jungs bis auf die Standardsituationen keinen so großen Vorwurf machen, dass wir heute in einer Sportart verloren haben, die wir alle nicht wirklich als Fußball betiteln würden."

Christoph Hasselmeier (Cheftrainer SpVgg Ansbach): "Ich glaube in der ersten Halbzeit geht's in Ordnung, doch gerade gegen Ende der zweiten Halbzeit konnte Illertissen auch körperlich mehr nachlegen und hatten auch noch zwei richtig gute Chancen. Im Endeffekt müssen wir mit dem Punkt heute wirklich zufrieden sein, weil aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Sieg für Illertissen definitiv nicht unverdient gewesen. Aber wir haben uns bis zur letzten Sekunde gewehrt und gut zusammengehalten - damit sind wir sehr zufrieden!"

Marcel Thallinger (Cheftrainer TSV Buchbach): "Unterm Strich scheint es nach diesem Spielverlauf ein glückliches Unentschieden zu sein, wobei ich sagen muss, dass wir in der zweiten Halbzeit deutlich aktiver waren und mehr investiert haben. Aufgrund der Möglichkeiten hätten wir auch schon früher das 1:2 machen müssen und haben es generell in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht. Auch aus dem Grund, weil wir aufgrund der Grippewelle nur zwei Auswechselspieler dabei hatten bin ich stolz auf die Jungs, dass die alles in die Waagschale geworfen haben und verdient den Punkt mitgenommen haben."

Alper Kayabunar (Cheftrainer Türkgücü München): "Ich denke wir haben zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Zu Beginn haben wir es sehr ordentlich gemacht und gehen auch verdient mit 2:0 in die Halbzeit. Dann haben wir eigentlich besprochen, dass wir keinen Ticken weniger machen dürfen, haben gut begonnen, aber am Ende des Spiels einfach zu wenig gemacht. Buchbach ist eine Mannschaft die bis zum Schluss kämpft, das haben wir gewusst. Dennoch haben wir das Tor zum 2:1 viel zu leicht kassiert und dann war klar, dass Buchbach noch einmal alles nach vorne wirft. Es ist sehr enttäuschend, aber wir müssen daraus lernen und das einfach die nächsten Wochen wieder besser machen."

Josef Eibl (Cheftrainer DJK Vilzing): "Extrem ärgerlich, wenn man so ein Spiel wie heute verliert. Wir sind eigentlich sehr gut in dieses Spiel reingekommen, machen durch ein schönes Tor das 1:0 und dann passiert etwas, das uns die letzten Wochen sehr häufig passiert ist. Wir machen krasse individuelle Fehler, denn der Elfmeter ist dumm. Das muss man ganz klar so ansprechen und auch unser Keeper sah beim 2:1 alles andere als gut aus. Mit der gelb-roten Karte gegen Schweinfurt waren wir in Überzahl, doch dann passiert das, was uns auch in Überzahl schon öfter passiert ist und zwar, dass uns die Wucht und die spielerischen Lösungen nach vorne fehlen. Gegen eine tief verteidigende Mannschaft haben wir es nicht geschafft und die klaren Chancen zu erspielen und deswegen verlieren wir dieses Spiel, was für uns sehr ärgerlich ist."

Christian Gmünder (Cheftrainer 1. FC Schweinfurt 05): "Ich glaube wir kommen eigentlich ganz gut rein in dieses Spiel und waren auch ohne eine glasklare Chance auch richtig gut drin. Nach dem 0:1 haben wir zehn Minuten gebraucht, um uns zu erholen und machen dann einen Doppelpack per klarem Elfmeter und dem Freistoßtor das 2:1. Danach mussten wir die gelb-rote Karte hinnehmen, die schon sehr schwierig war in meinen Augen. Die zweite Halbzeit war ein reiner Abnutzungskampf und die Jungs haben zu Zehnt alles reingeschmissen. Wir mussten dann auch ein, zwei brenzlige Situationen überstehen, doch dieser Kampf und diese Arbeit als Mannschaft zusammen war heute schon herausragend."