„Habe ich noch nie erlebt“: Haunshofen verliert Relegations-Hinspiel auf skurrile Weise

Fußball; Saison 2025/26; Relegation Kreisklasse, Hinspiel; Leopold Neubacher vom SV Haunshofen (in Grün) im Laufduell gegen Karim teufel vom TSV Benediktbeuern am 3. Juni 2026 – Foto: Andreas Mayr

Der SV Haunshofen hat das Hinspiel der Kreisklassen-Relegation beim TSV Benediktbeuern mit 1:3 verloren. Zwei der drei Gegentore fielen durch eigene Spieler.

Nein, ohne Druck geht ’s nicht diese Saison. Die Frage ist nur, ob ihm die Haunshofener Fußballer auch ein letztes Mal standhalten – oder dran zerschellen. Mal wieder befinden sie sich in einer misslichen Lage, verloren das Hinspiel der Kreisklassen-Relegation beim TSV Benediktbeuern mit 1:3 (0:0). Aber gleich nach Spielende sah Trainer Martin Fendt bei seinen Spielern: „Alle haben Feuer in den Augen, die Messe ist nicht gelesen.“

Freilich stand auf dem Wunschzettel ein freundlicheres Resultat. Aber an dieser Niederlage waren sie schon selbst schuld. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Beurer bei Ecken und Freistößen ihre Messer wetzen. Mit Stefan Pölt und Andreas Poschenrieder haben sie zwei Schützen, die die Bälle mit großer Präzision gen Tor befördern. Im Training üben sie, „gescheit hinzugehen“, sagt Spielertrainer Karim Teufel. Und auch eine Variante haben sie einstudiert, die sie „Arsenal“ nennen, abgeschaut beim englischen Meister, der bekannt ist für seinen Taktik-Reichtum bei Eckbällen. Selbstverständlich wusste auch Martin Fendt von diesem Spielzug, allein verhindern vermochten ihn seine Mannen nicht beim 3:1 (71.) von Jakob Heiß. „So haben wir schon zwei in der Rückrunde gemacht“, jubilierte derweil Karim Teufel. Auch die übrigen Tore – selbst der zwischenzeitliche Haunshofener Ausgleich von Christian Schuster (63.) – fielen nach Standard-Flanken, obwohl das gar nicht Teil des Plans gewesen sei, wie der Beurer Trainer hinterher verriet.

Haunshofen verteilt zu viele Geschenke

Viel eher waren es Präsente, ausgehändigt vom SVH. „Die waren der Knackpunkt, das waren einfach viel zu viele“, klagte Fendt. In Durchgang eins zählte er allein acht Ecken beim Gegner. Hinzu kamen diverse Freistöße. Diese Zahl schnellte in Durchgang zwei weiter nach oben, am Ende dürften es rund 25 Hereingaben nach Standards gewesen sein, schätzte Fendt. „Wir haben viele gut wegverteidigt, aber am Ende ist es auch die Anzahl“, so der Coach. Seinen Torhüter sprach er frei von jeder Schuld. Im Kasten stand die Nummer zwei, Patrick Greinwald, weil Stammkeeper Johannes Hoyer mit der Arbeit unterwegs war. Mit ein wenig mehr Verve bei der Strafraumbeherrschung hätte er manche Flanke herunterpflücken können. Aber wirklich grobe Schnitzer waren Greinwald nicht anzulasten, zumal das 0:1 (51.) auch noch per Eigentor fiel und beim 1:2 (69.) wohl ebenfalls ein eigener Mann den Ball noch touchierte. „Zwei Eigentore habe ich auch noch nie erlebt“, notierte Teufel.

Zur Wahrheit gehört auch, dass Schiedsrichter Laurin Schmittbauer mit einer eher kleinlichen Linie die vielen ruhenden Bälle begünstigte. Das mag zwar für eine Relegation eher untypisch sein, aus der Liga war beiden Teams dieses Vorgehen aber geläufig. „In der A-Klasse wird meistens auch so gepfiffen, da kann man nichts sagen“, so Fendt. Er darf bis zum Rückspiel am Samstag in Haunshofen einen Plan entwerfen, wie er die dichten Ketten des Gegners durchbricht und so zu mehr Chancen kommt.

Kollege Teufel lobte die Haunshofener für ihre geschickten Zuspiele vom Zentrum auf außen. „Eine schöne Handschrift vom Trainer.“ Gleichzeitig beeindruckte ihn die Wucht der Haunshofener in den Zweikämpfen. „Körperlich ein ganz anderes Kaliber als bei uns in der Liga.“ Entsprechend ausgeglichen und ansehnlich wogte das Spiel in der torlosen ersten Hälfte hin und her. Nach der Pause setzte Benediktbeuern ein paar schöne Stiche. Die größte Chance jedoch, abgesehen von den Toren, vergab kurz vor Schluss Haunshofens Leopold Neubacher. „Eine Mega-Parade“, lobte Fendt. „Mit einem 2:3 hätte ich noch besser leben können.“ So braucht’s am Samstag wenigstens ein kleines Wunder für die Rückkehr in die Kreisklasse.