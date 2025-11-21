"Habe ich noch nicht erlebt" - Hirsch nach MSV-Klatsche mit Klartext

Dietmar Hirsch: " Ich glaube, wir brauchen heute nicht viel über taktische Dinge zu sprechen. Jeder hat die erste Halbzeit gesehen. Wir haben sehr körperlos Fußball gespielt. Wir haben unglückliche individuelle Fehler gemacht. Der Spielverlauf war auch blöd. Nach dem ersten Tor können wir auf jeden Fall das 1:1 machen. Was dann passiert, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich machen wir allzu viele Fehler. Wir waren einfach in der ersten Halbzeit nicht da. Ich glaube, das kann man einfach so abkürzen. Das muss man akzeptieren. Das ist schwere Kost für uns. Wir werden das mit Sicherheit aufarbeiten. Es war sehr deprimierend in der Halbzeit, weil viele Spieler das noch nicht so erlebt haben.

Ich habe es auch noch nicht so erlebt. Und Hoffenheim mit ihren jungen Spielern, die einfach Bock auf Fußball hatten, hatten ein leichtes Spiel und haben es ausgenutzt. Man hat die Spielfreude gesehen. Man hat auch die Qualität gesehen. Wir haben auf 5-4-1 umgestellt und wollten Schadensbegrenzung betreiben. Das muss man einfach so sagen. Dann kommt ein Ergebnis von 1:4 zustande, was du einmal in der Saison mit dieser schlechten Leistung haben darfst, aber nicht öfter."

Stefan Kleinesheismann: "Wir sind natürlich extrem glücklich über den Sieg. Wir waren natürlich sehr motiviert und wollten zeigen, dass wir mit einer Spitzenmannschaft mithalten können. Die Vorbereitung war natürlich nach der Länderspielpause nicht so einfach. Die Jungs sind super reingekommen im Spiel. Das war, glaube ich, einer der Schlüssel. Dann haben wir gleich 1:0 geführt. Mit dem zweiten sind wir dann in einen Rausch gekommen. Da hat man schon gesehen, was wir für eine Qualität haben. Was mich aber trotzdem stolz macht, natürlich haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gespielt wie im ersten Durchgang, aber jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie das dann ist, wenn du 4:0 führst.

Trotzdem bin ich stolz darauf, dass wir das so souverän zu Ende gespielt haben, dass wir trotzdem auch noch Chancen hatten. Ich freue mich einfach über den Sieg heute. Die große Aufgabe für mich wird sein, dass wir Konstanz in die Meisterschaft bringen. Da sind wir auf einem guten Weg. Und wir wollen natürlich bis zur Winterpause Vollgas geben."