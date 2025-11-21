"Habe ich noch nicht erlebt" - Hirsch nach MSV-Klatsche mit Klartext

Die Reise in den Kraichgau war keine erfolgreiche für den MSV Duisburg. Der Tabellenführer der 3. Liga unterlag bei der Premierenausgabe gegen die U23 der TSG Hoffenheim mit 1:4 und zeigte dabei einen desolaten Auftritt. Spieler wie Trainer wirkten nach dem Abpfiff ratlos. "Einmal darf das passieren, öfter nicht", betonte Dietmar Hirsch in der Pressekonferenz. Wie er und TSG-Coach Stefan Kleinesheismann die Begegnung gesehen haben.
Dietmar Hirsch: " Ich glaube, wir brauchen heute nicht viel über taktische Dinge zu sprechen. Jeder hat die erste Halbzeit gesehen. Wir haben sehr körperlos Fußball gespielt. Wir haben unglückliche individuelle Fehler gemacht. Der Spielverlauf war auch blöd. Nach dem ersten Tor können wir auf jeden Fall das 1:1 machen. Was dann passiert, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich machen wir allzu viele Fehler. Wir waren einfach in der ersten Halbzeit nicht da. Ich glaube, das kann man einfach so abkürzen. Das muss man akzeptieren. Das ist schwere Kost für uns. Wir werden das mit Sicherheit aufarbeiten. Es war sehr deprimierend in der Halbzeit, weil viele Spieler das noch nicht so erlebt haben.
Ich habe es auch noch nicht so erlebt. Und Hoffenheim mit ihren jungen Spielern, die einfach Bock auf Fußball hatten, hatten ein leichtes Spiel und haben es ausgenutzt. Man hat die Spielfreude gesehen. Man hat auch die Qualität gesehen. Wir haben auf 5-4-1 umgestellt und wollten Schadensbegrenzung betreiben. Das muss man einfach so sagen. Dann kommt ein Ergebnis von 1:4 zustande, was du einmal in der Saison mit dieser schlechten Leistung haben darfst, aber nicht öfter."
Stefan Kleinesheismann: "Wir sind natürlich extrem glücklich über den Sieg. Wir waren natürlich sehr motiviert und wollten zeigen, dass wir mit einer Spitzenmannschaft mithalten können. Die Vorbereitung war natürlich nach der Länderspielpause nicht so einfach. Die Jungs sind super reingekommen im Spiel. Das war, glaube ich, einer der Schlüssel. Dann haben wir gleich 1:0 geführt. Mit dem zweiten sind wir dann in einen Rausch gekommen. Da hat man schon gesehen, was wir für eine Qualität haben. Was mich aber trotzdem stolz macht, natürlich haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gespielt wie im ersten Durchgang, aber jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie das dann ist, wenn du 4:0 führst.
Trotzdem bin ich stolz darauf, dass wir das so souverän zu Ende gespielt haben, dass wir trotzdem auch noch Chancen hatten. Ich freue mich einfach über den Sieg heute. Die große Aufgabe für mich wird sein, dass wir Konstanz in die Meisterschaft bringen. Da sind wir auf einem guten Weg. Und wir wollen natürlich bis zur Winterpause Vollgas geben."
TSG 1899 Hoffenheim II – MSV Duisburg 4:1
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Ruben Reisig (88. Diren Dagdeviren), Luca Erlein, Yannik Lührs, Valentin Gendrey (46. Florian Bähr), Valentin Lässig, Luka Djuric, Paul Hennrich (71. Arian Llugiqi), David Mokwa (71. Ben Opoku), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (84. Nader El-Jindaoui), Deniz Zeitler - Trainer: Stefan Kleineheismann
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (80. Niklas Jessen), Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan, Leon Müller (72. Christian Viet), Rasim Bulic (63. Jesse Tugbenyo), Conor Noß, Patrick Sussek (46. Maximilian Dittgen), Tim Heike (46. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch
Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 1769
Tore: 1:0 Paul Hennrich (6.), 2:0 David Mokwa (36.), 3:0 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (42.), 4:0 David Mokwa (45.), 4:1 Conor Noß (72.)