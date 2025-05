„Habe entschieden, nichts mehr zu machen.“ – Trainer-Urgestein Schwinghammer hört auf

Stefan Schwinghammer hat genug vom Trainerdasein. Der 61-jährige Coach hängt seine Trainerschuhe in Garmisch-Partenkirchen an den Nagel.

Um Mitternacht brach Stefan Schwinghammer seine Zelte in Garmisch-Partenkirchen ab. Zusammen mit Filius und Co-Trainer Stefan junior verließ er das Sportheim am Gröben. Ein mehr als symbolischer Akt. Denn bei Schwinghammer endete mit Anbruch des neuen Tages nicht nur die Zeit beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen, sondern – und das versichert der 61-Jährige ausdrücklich – auch seine Laufbahn als Fußballlehrer.

Zunächst stand die Mannschaft im Mittelpunkt. Die Spieler feierten ausgelassen mit ihren Freundinnen, bei Grillspezialitäten und jeder Menge Kaltgetränke. Als die Zeit der Verabschiedungen anbrach, stand dann Schwinghammer zunächst im Mittelpunkt. Vom Vorsitzenden Arne Albl gab es als Erinnerung an ein erfolgreiches halbes Jahr ein Trikot im FC-Blau. Ehemalige Weggefährten steuerten warme Worte der Anerkennung bei. Schwinghammer ist weit über die Grenzen Ohlstadts hinaus bekannt und beliebt. Als Fußballer gefürchtet, als Trainer der klaren Worte und Regeln geachtet. Und dabei wollte er das, was in den letzten Monaten passiert ist, doch alles gar nicht mehr. „Damit hat keiner gerechnet“, der FC sei „eher zufällig“ passiert. Zunächst als Stütze für Florian Heringer, mit dem Schwinghammer nach eigene Worten „richtig gut zusammengearbeitet“ habe. Sein Vorgänger sei ein „absolut guter Mann“, aber es werde automatisch schwierig, wenn man als Trainer „etwas ausgebrannt“ ist. Die Überlegung, mit Heringer im Verbund aufzuhören, griff indes ins Leere.

Nach fünf Siegen, als zum Einstand als Chef „alles top gelaufen“ sei, bröckelte dann auch die temporäre Zusage bis zur Winterpause. Der FC hatte Markus Ansorge für den Sommer, aber keinen geeigneten Kandidaten zur Überbrückung an der Angel. So fiel das Aufhören wieder flach. Und das, obwohl Schwinghammer durchaus seine Reibungspunkte mit der heutigen Spielergeneration hat. Dass Pünktlichkeit, Disziplin und Gemeinschaftssinn plötzlich Variablen sein können, kannte der „Speedy“ aus seiner Zeit nicht. Aber er fand einen für sich erträglichen Mittelweg. „Früher hätte ich mich mehr geärgert“, betont er. „Aber ärgern musst du dich, sonst machst du etwas verkehrt.“ Der fünfte Rang des FC ist kein wirkliches Armutszeugnis für die Liga. Er zeigt aber auch, dass weit mehr zu erreichen wäre, würde das gesamte Team an einem Strang ziehen. Und auswärts der Kader ähnlich üppig bestückt sein, als das bei Heimspielen der Fall ist. „Es hätte anders ausgesehen, wenn immer alle dagewesen wären.“ versichert er.