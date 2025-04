„Habe davon geträumt“: Patak zwischen Kings League und Kreisliga-Titel

Mit der Kings League ist nach der Baller League und der Icon League der dritte Indoor-Fußball-Wettbewerb in Deutschland an den Start gegangen. Dabei mischen mehrere Kicker aus Oberbayern mit. Alen Patak ist einer davon. Der 26-Jährige geht für den G2 FC auf Torejagd.

Im Amateurfußball abseits der TV-Kameras ist der Mittelfeldspieler beim TSV Ober-Unterhaunstadt zu Hause. Zuvor lief er unter anderem für den FC Fatih Ingolstadt und Türk Ingolstadt auf. Der Turn- und Sportverein aus Ingolstadt führt derzeit die Tabelle der Kreisliga an und hat damit die besten Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga.

Mitten in der entscheidenden Saisonphase muss der Tabellenführer allerdings nun auf Patak verzichten. Denn vorerst kämpft der 26-Jährige in der von Welt- und Europameister Gerard Pique gegründeten Hallenfußball-Liga um Punkte.

Bei G2 FC spielt Patak unter den beiden Teamheads und Gaming-Influencern Rumathra und Reeze. Team-Kapitän ist Ex-Bundesliga-Profi Yunus Malli, der einst beim 1. FSV Mainz 05 spielte. Patak wollte schon immer an einer solchen Hallenfußball-Liga teilnehmen, wie er im Gespräch mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern verriet: „Ich liebe den Fußball draußen, aber der in der Halle liegt mir mehr. Die Teilnahme an so einem Format war mein Ziel.“

Alen Patak setzt sich in der Kings League gegen rund 250 Bewerber durch

Bereits mit der ersten Bewerbung ging der Wunsch in Erfüllung. Der Mittelfeldspieler lief jahrelang für den 1. FC Penzberg Futsal auf und ist somit mit den Bedingungen der Kings League bereits bestens vertraut. Mit dem FC Fatih Ingolstadt gewann er als Gastspieler erst im vergangenen Winter die bayerische Hallenmeisterschaft.

Auf die Bewerbungsphase für die Kings League ist er zufällig über einen Post von Malik Hadzi auf Instagram gestoßen, der bereits in der Icon League aktiv war und für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft auflief. Die beiden kennen sich aus der Futsal-Bundesliga. Patak bewarb sich erfolgreich und erhielt eine Einladung zum Sichtungstraining.

Rund 250 Bewerbungen hatte es alleine für den G2 FC gegeben. Etwa 40 Spieler durften sich am ersten Tag beweisen. Patak überzeugte die Trainer auch am zweiten Tag und wurde als einer von acht Akteuren in das Team aufgenommen.

TSV Ober-Haunstadt unterstützt Alen Patak in der Kings League

Wenige Tage nach den sogenannten Scouting-Days traf sich die Mannschaft, die aus Amateurspielern aus ganz Deutschland besteht, in Berlin zu einer ersten gemeinsamen Trainingseinheit. Bereits am Freitagmorgen ging es geschlossen nach Köln. Die Kings League übernimmt sowohl die wöchentlichen Reise- als auch die Hotelkosten. Zudem erhält jeder Spieler auch eine Bezahlung.

Über das mögliche Engagement von Patak war der TSV Ober-Unterhaunstadt war von Anfang an informiert und gab in Absprache mit der Kings League grünes Licht, wie Patak erklärte. „Vom Verein bekomme ich die volle Unterstützung“.

Der 26-Jährige, sei zwar traurig darüber, einen Großteil der möglicherweise entscheidende Phase im Aufstiegskampf zu verpassen, die Chance sei allerdings zu groß gewesen. „Ich habe schon immer von so etwas geträumt. Ich habe richtig Bock darauf und bin überglücklich, dabei sein zu dürfen. Es wird auf jeden Fall ein Riesenerlebnis werden.“ Es heißt zwar, dabei sein ist alles, aber vielleicht bejubelt Patak schon bald gleich zwei sportliche Erfolge: Den Aufstieg in die Bezirksliga und die Kings-League-WM-Teilnahme. (Alexander Nikel)