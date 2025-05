Habachs neuer Kapellmeister: Trainer Michael Schmid sagte ASV nach 0:10-Debakel zu

Habach – Wie sehr Michael Schmid hinter dem ASV Habach steht , sah jeder am Tag seiner Zusage. Quasi direkt nach dem 0:10 gegen Wacker München, dem größten Debakel dieser Bezirksliga-Saison, nahm er das Angebot der Habacher an und wurde ihr neuer Trainer. „Ich mache es nicht von der Liga abhängig“, betont der 49-Jährige. Mit Michael Schmid, von allen nur Migga genannt, geht der liebenswerte Dorfverein in ein neues Zeitalter. Schmid soll den Transit von der goldenen Generation, die es bis in die Bezirksliga schaffte, zur neuen Garde Habacher Kicker schaffen.

Natürlich hat auch er schon vom Fluch der Auswärtigen gehört. Richtig lange hielt es in der jüngeren Vergangenheit kein Externer aus beim ASV. Der letzte, der mehrere Saisons überdauerte und damals selbst ging, war Christian Merkert vor zwölf Jahren. Mit ihm war Habach von der A-Klasse bis in die Kreisliga aufgestiegen. „Wird Zeit, dass sich das ändert“, scherzt Michael Schmid. Der Trainer, der mittlerweile in Hofheim lebt, bringt alle Zutaten mit, die es braucht, um in Habach eingebürgert zu werden. In Murnau, wo er die vergangenen sechs Jahre gecoacht hat, sagen sie über ihn, dass er aus jeder Mannschaft eine Einheit geformt hat. Egal, ob die kleinen U13-Burschen oder die Männer in der Zweiten – Schmid schaffte es stets, eine verschworene Gemeinschaft aus ihnen zu machen. „Das ist auch in Habach angekommen“, weiß der neue Coach. Schließlich fußt der gesamte Erfolg der letzten Zeit darauf.

Diese Stärke wird nach dem Abstieg und im Angesicht des anstehenden Umbruchs vor allen anderen gefragt sein. Schmid hat bereits die Vorbereitung geplant. Schwerpunkt ist – wenig überraschend – der Zusammenhalt. Los geht’s mit einer Grillfeier, die die ganzen Neuen aus Murnau schmeißen. Neben Schmid und Co-Trainer Dominik Detert wechseln auch einige Spieler des TSV ins benachbarte Dorf. Auch ein Ausflug nach Siegsdorf mit Erster und Zweiter Mannschaft samt Testspielen und Gaudi am Chiemsee ist schon organisiert. Die meiste Arbeit in Sachen „Teambuilding“ erledigt Schmid im Training. Seine Einheiten gelten als besonders spaßig wie intensiv. „Du machst viel richtig, wenn sie gar nicht merken, dass du sie härter rannimmst“, erklärt der 49-Jährige. Nach seinem kurzfristigen Abschied aus Murnau bekam er eine ganze Litanei an Nachrichten von ehemaligen Spielern. Beinahe in jeder war zu lesen, wie schön und amüsant die gemeinsame Zeit doch war.