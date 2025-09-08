Habach stolpert am "Sachsenkreuz"

Habach präsentierte sich am "Sachsenkreuz" mit Sicherheit nicht als das schlechtere Team. Trotzdem war Tobias Klein, der Spielertrainer der Gäste nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Tobias Klein: "Das war heute unser schlechtestes Saisonspiel. Wir haben einfach nicht die Intensität auf den Platz gebracht, die erforderlich war, um das Spiel zu gewinnen. Der Gegner hat alles reingelegt und alles reingehauen." Die Grün-Weißen dominierten zwar die erste Halbzeit, doch im Anschluss an einen Eckball, scheiterte der Gastgeber mit der bisher besten Torchance an der Latte.

Helle Aufregung unmittelbar nach der Pause. Es waren gerade mal fünf Minuten am Sachsenkreuz gespielt, da stand es 2:0. Vorausgegangen waren zwei individuelle Abwehrfehler der Gäste. Die Fans des SCH waren noch in Jubelstimmung, da kam Habach innerhalb von nur drei Minuten zurück. Tim Schirra und Luis Nomine erzielten die Treffer zum 2:2-Ausgleich. Jetzt war Feuer unterm Dach. Wer gedacht hatte, die Partie würde kippen, der sah sich getäuscht. Die Mannen von Jeremy Groß blieben giftig und setzten einen Konter, den Berrit Brunke zum 3:2 abschloss. Jetzt ähnelte der Waldpark einem Tollhaus. In der Folge spielte zwar nur noch der SV Habach, doch Heiligenwald rettete den Sieg mit Maus und Maus über die Zeit.