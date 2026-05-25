Habach spielt wieder Landesliga Unter Spielertrainer Tobias Klein gelang der sofortige Wiederaufstieg von Hans-Joachim Pink · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Satte 70 Punkte, dazu ein Torverhältnis von 136:37 und ein Spielertrainer, der mit 42 Buden! die meisten Tore der Liga erzielte. Eine Saison der "Superlative", die dem SV Habach den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga brachte.

Am vorletzten Spieltag machte der SV Habach den Sack zu. Ausgerechnet beim Konkurrenten SG Dirmingen-Berschweiler gelang der Elf von Tobias Klein ein überragender 5:1-Erfolg. Unterstützt von mehr als 200 mitgereisten Habacher Fans hatte sich die Vorfreunde auf die ganze Mannschaft übertragen. Nach dem Abpfiff wurde die Meisterschale überreicht und anschließend wurde noch in Dirmingen mit Freunden und Familien gefeiert. Schließlich ging es mit einem Autocorso zurück ins Habacher Clubheim, wo es dann richtig ab ging und bis spät in die Nacht hinein gefeiert wurde. Die ganz "Harten" haben sich am Montag gegen 12:00 Uhr erneut zu "einem kleinen Bierchen" getroffen. Nach dem letzten Heimspiel gegen die SG Thalexweiler/Aschbach folgte der krönende Saisonabschluss mit der Verabschiedung einiger Spieler wie Kapitän Frederik Appel oder Philipp Feldes, die beide die Fußballschuhe an den Nagel hängen werden.

Dabei herrschte zu Beginn der Saison, als man den bitteren Abstieg aus der Landesliga verkraften musste, bittere Tristesse im Verein. Spielertrainer Tobias Klein erinnert sich noch sehr gut: "Natürlich wollten wir den "Ausrutscher" wieder wett machen. Doch dazu gehört mehr dazu. Am besten vom Verletzungspech verschont bleiben und das Glück auf seiner Seite haben. Kurz vor der Winterpause kam es dann tatsächlich auch aufgrund von Krankheiten und Verletzungen zu einem "kleinen Hänger". Doch meine Jungs haben diese Zeit angenommen. Vier bis fünf Spieltage nach der Winterpause ging dann ein Ruck durch mein Team. Ein unfassbarer Zusammenhalt in der Mannschaft und auch die individuelle Klasse brachten den Erfolg. Am Ende hat einfach alles gepasst. Angefangen vom 4:2-Auswärtssieg in Lebach-Landsweiler bis zum 5:1 in Dirmingen-Berschweiler konnten wir alle wichtigen Spiele gewinnen."