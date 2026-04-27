Habach siegt gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch Kreisliga von Oliver Rabuser · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

ASV Habach vs FC Wildsteig/Rottenbuch – Foto: Tamara Rabuser (or)

Zwei Elfmeter und ein „Wurstsemmeltor“ ebnen dem ASV Habach den Weg zum 3:1-Erfolg gegen Wildsteig/Rottenbuch.

Der sportliche Wettstreit zwischen West und Ost im Landkreis war eine klare Angelegenheit für die Gastgeber aus Habach. Durch den 3:1–Erfolg über den FC Wildsteig/Rottenbuch klettert die Elf von Michael Schmid auf den vierten Rang in der Kreisliga 1 hinauf und bewahrt sich zudem die kleine Resthoffnung auf einen der Aufstiegsplätze. „Jetzt sind Leichtigkeit und Überzeugung da“, konstatiert Michael Schmid nach der Partie. Einen neuen Torjäger konnte der ASV-Coach noch nicht ausmachen, aber das störte insoweit nicht, als zwei der drei Torerfolge seiner Elf via Strafstoß zustande kamen. Ein solcher war auch der berühmte ‚Türöffner‘ zum Ende des ersten Abschnitts. Zuvor konnte der ASV aus seiner Dominanz aber keinen Profit schlagen. „War nicht einfach, gegen tief verteidigende Gäste durchzukommen“, erläutert Schmid. Dann aber kam es zum Zuspiel von Stephan Krug auf Emanuel Pohl, dessen Bemühungen nach einem erfolgreichen Abschluss von der Wildsteiger Abwehrzange um Martin Hennebach und Gregor Schaffer burlesk zunichtegemacht wurden. Manuel Diemb traf wie gewohnt sicher vom Punkt – und zur 1:0-Führung.