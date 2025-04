Szene mit Maxi Feigl Habach Bezirksliga Wacker München 2025 – Foto: Oliver Rabuser

Habach mit Wiedergutmachung im Derby nach 0:10-Klatsche? „Da brauchst du niemanden zu motivieren" Heimduell gegen SV Bad Heilbrunn

Der ASV Habach erwartet am Mittwoch den SV Bad Heilbrunn zum Derby. Zuletzt mussten die Hausherren gegen den FC Wacker München eine herbe Klatsche hinnehmen.

Heute, 18:30 Uhr ASV Habach ASV Habach SV Bad Heilbrunn Heilbrunn 18:30 PUSH Eines muss man den Habacher Fußballern lassen. So schnell schwindet der Glaube an das schier Unmögliche nicht. Das lässt sich auch nicht durch die 0:10-Abfuhr gegen Wacker München am vorigen Samstag bewerkstelligen. Interimscoach Kevin Höcherl erklärt die Gleichung, in der zuvorderst der SV Waldperlach als Eigner des ersten Nichtabstiegsplatzes eine bedeutsame Rolle einnimmt.

Die Münchner empfangen während der Woche ihrerseits die Wackerianer. Eine Niederlage der Waldperlacher vorausgesetzt, geht es für den ASV Habach am kommenden Sonntag an der Putzbrunner Straße in das direkte Duell. So könnten sich die Habacher zumindest ein elektrisierendes Saisonfinish erkämpfen. Gleichwohl steht über allem die harte Nuss des Nachtragsspiels am Mittwoch. Grundvoraussetzung fürs Aufgehen der aufgestellten Rechnung ist ein Heimerfolg über den SV Bad Heilbrunn. Anpfiff am Steinberg ist um 18.30 Uhr. ASV Habach erwartet zahlreiche Zuschauer