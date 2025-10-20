Habach macht's dem Gegner leicht – ASV verliert in Lenggries

Vorn mitspielen, im besten Falle gleich wieder aufsteigen: Mit diesem zwar nicht so offensiv formulierten, aber dennoch erklärtem Ziel ging der ASV Habach die Kreisliga-Saison nach zwei Jahren in der Bezirksliga an. Im Pulk der besseren Teams mitzuschwimmen, ist angesichts zweier Nachholspiele in der Hinterhand allemal noch möglich. Mehr aber wird heuer für die Elf vom Steinberg nicht zu realisieren sein. Das lässt sich nach zehn gespielten Partien, in erster Linie aber nach der 2:4 (0:2)-Niederlage beim Lenggrieser SC, konstatieren.

Bei den Habachern trat ihr Kernproblem im Gastspiel beim Tabellenzweiten aus dem Isarwinkel einmal mehr offen zutage. „Es ist viel zu leicht, gegen uns Tore zu schießen“, stellte ASV-Co-Trainer Dominik Detert fest. Der Vertreter von Coach Michael Schmid musste mit ansehen, wie der LSC seine Treffer förmlich auf dem Tablett serviert bekam, der ASV sich hingegen trotz aller Mühen nie zum richtigen Zeitpunkt belohnen konnte. „Selber müssen wir immensen Aufwand betreiben, so machen wir uns das Leben zu schwer“, urteilte Detert.