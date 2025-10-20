Habach macht's dem Gegner leicht – ASV verliert in Lenggries

Massive Defensivprobleme des Habach auch beim 2:4 in Lenggries. Der ASV rutscht mit zwei Spielen in der Hinterhand auf Rang acht ab.
Vorn mitspielen, im besten Falle gleich wieder aufsteigen: Mit diesem zwar nicht so offensiv formulierten, aber dennoch erklärtem Ziel ging der ASV Habach die Kreisliga-Saison nach zwei Jahren in der Bezirksliga an. Im Pulk der besseren Teams mitzuschwimmen, ist angesichts zweier Nachholspiele in der Hinterhand allemal noch möglich. Mehr aber wird heuer für die Elf vom Steinberg nicht zu realisieren sein. Das lässt sich nach zehn gespielten Partien, in erster Linie aber nach der 2:4 (0:2)-Niederlage beim Lenggrieser SC, konstatieren.
Bei den Habachern trat ihr Kernproblem im Gastspiel beim Tabellenzweiten aus dem Isarwinkel einmal mehr offen zutage. „Es ist viel zu leicht, gegen uns Tore zu schießen“, stellte ASV-Co-Trainer Dominik Detert fest. Der Vertreter von Coach Michael Schmid musste mit ansehen, wie der LSC seine Treffer förmlich auf dem Tablett serviert bekam, der ASV sich hingegen trotz aller Mühen nie zum richtigen Zeitpunkt belohnen konnte. „Selber müssen wir immensen Aufwand betreiben, so machen wir uns das Leben zu schwer“, urteilte Detert.
Früh in der Partie passte bei einem Eckstoß der Gastgeber die Zuordnung beim ASV nicht. Michael Gerg konnte aus kurzer Distanz ungehindert zum 1:0 einköpfen (7.). In der Folge bekamen die ASV-Kicker mehr Zugriff auf das Geschehen. Das unterbrach die Fehlerkette aber nur temporär. Noch vor der Pause verhungerte ein Rückpass auf Tormann Tobias Taffertshofer – und schon stand es 0:2 (39.). „Hat den Lenggriesern natürlich in die Karten gespielt“, bedauerte Detert.
Fortan standen die Hausherren tief gestaffelt und kompakt und ließen den ASV einfach mal machen. Gemäß dem Motto: Wird sich schon wieder etwas ergeben. Und es ergab sich was: Paul Laß versenkte den Ball nach einem Gegenstoß zum 3:0 für die Gastgeber (52.). Martin Leiß brachte die Gäste nach einem Freistoß aus dem Halbfeld und Kopfballablage von Michael Wiedenhofer zwar auf 1:3 heran (54.), doch die Hypothek war bereits zu groß. „Ohne das 0:3 machen wir das Spiel vielleicht nochmal richtig auf“, zielte Detert ab auf zum einen auf eine Szene, in der ein Lenggrieser auf der Torlinie rettete, zum anderen auf den Freistoß von Manuel Diemb, den LSC-Keeper Maxi Kleim überragend entschärfte. Martin Wasensteiners Treffer zum 4:1 besiegelte die Niederlage des einmal mehr stark fehlerbehafteten ASV. „Irgendwann wird auch der Kopf bei uns zum Thema werden“, befürchtet Detert.