Habach lehnt erstmal SG ab – Rückkehrer verstärken Glauben an Klassenerhalt

Gewiss war es nur ein Testspiel im Februar. Aber was sich da beobachten ließ, lieferte tiefe Einblicke in den Zustand der Habacher Fußballseele. An die 60 Fans zählte Markus Vogt in den Farben Weiß und Blau. Auswärts wohlgemerkt. In der Vorbereitung.

„Die sind schon euphorisch“, sagt der Abteilungsleiter. „Der Funken muss rüberhupfen. Dann ist der Glaube sofort wieder da.“ Die eigenen Anhänger haben diese Mannschaft noch nicht abgeschrieben. Vielmehr warten sie auf ein weiteres Wunder, das sie abermals vor dem Sturz in die Kreisliga rettet. Wobei Trainer Korbinian Gerg sagt: „Habach wird auch stabil genug sein, wenn es wieder runtergeht.“ Aber das muss ja nicht sein. 13 Spiele plus eventuelle Relegations-Duelle bleiben dem ASV noch, um eine Saison zu korrigieren, die bislang in allen Bereichen enttäuschend verlief.

Die Hoffnung sprießt kurz vor dem Frühling. Und das nicht nur, weil sie über Kultur und Zusammenhalt verfügen. Die Rückkehrer führt Markus Vogt gleich am Anfang an. Phil Puchner hat tatsächlich seine ewigen Leiden in Griff bekommen. „Ein totaler Mehrwert mit Statur, Körperspannung, Ansprache“, sagt Vogt über den Mittelfeldmann. Verteidiger Florian Kögl, einer der zentralen Figuren der ersten Bezirksliga-Saison, schaufelt sich wieder die Zeit frei. Auch Maximilian Feigl, Moritz Off und diverse andere, die lange krank oder verletzt fehlten, haben sich fit zur Vorbereitung gemeldet. Übungseinheiten mit 20 Mann sind seither der Standard beim ASV.

Der entscheidende Punkt für den Trainer, warum es noch klappt mit dem Ligaerhalt, ist die „Mentalität des Teams“, wie Korbinian Gerg sagt. Die Habacher waren schon immer gut darin, ein „Mia san mia“-Gefühl zu erschaffen. Anders hätten sie das vorige Saison auch nicht herumgerissen, als sie praktisch schon begraben waren. „Sie lassen nicht aus“, weiß der Coach. Abteilungsleiter Vogt hat zuletzt diverse Male reingehört in die Mannschaft und deutliche Lebenszeichen vernommen.

Vor allem sind die Fußballer begeistert vom Trainer, der auf jeden Fall bis zum Ende der Saison bleibt. „Fachlich total überragend und auch das Coaching gefällt mir gut“, lobt Markus Vogt. Die Unterschiede zu ihm selbst sind auffällig. Ein Vulkan ist Gerg nicht, wohl aber ein Analytiker, Tüftler, Arbeiter und vor allem einer, der Spaß in jede Einheit bringt. Diese Rückmeldung hat er des Öfteren bekommen.

„Wir sind Amateursportler. Es ist wichtig, dass die gerne ins Training gehen“, betont der Spartenchef. Beim ASV könnten sie sich vorstellen, den jungen Coach langfristig zu behalten. „Die Liga ist wirklich zweitrangig“, betont Markus Vogt. Der Trainer selbst will sich gerade nicht mit der Zukunft belasten. „Daran habe ich noch gar nicht gedacht“, sagt er. Allerdings hat Gerg Gefallen gefunden an dieser aufwändigen Tätigkeit. „Es macht auf alle Fälle Spaß.“

ASV-Ikone Heinritzi neuer Torwarttrainer

In der Rückrunde muss er ohne Assistent auskommen. Benedikt Heckmeier konnte sich die Zeit nicht freischaufeln. Mit ASV-Ikone Benedikt Heinritzi haben sie immerhin einen Torwarttrainer gewonnen. „Ein überragender Typ und voll engagiert“, lobt Markus Vogt. Er soll bei der Entwicklung von Noah Praczek, Simon Kirnberger und Neuzugang Alihan Uzun (FC Penzberg) helfen, die ja alle drei junge Torhüter mit wenig Bezirksliga-Erfahrung sind.

Da trifft es sich gut, dass Trainer Gerg den Fokus noch mehr auf die Abwehr legt. Klar sind auch 19 Treffer in 13 Spielen ein ausbaufähiger Wert, aber mehr stört er sich an den 42 Gegentreffern. „Damit weniger eigene Tore für Punkte langen“, wie er bemerkt. Zudem ist der ASV angewiesen auf die Patzer der Konkurrenz. Neun Zähler sind aufzuholen bis auf den rettenden Rang elf, den im Moment der TSV Gilching einnimmt. Markus Vogt, der voriges Jahr als Trainer eine ähnlich aussichtslose Situation zu managen hatte, hat einen Tipp: am besten gar nicht über die Konstellation reden. „Ich würde die Tabelle prinzipiell weglassen und Spaß haben.“

ASV legt Grundstein für Zukunft – Vorerst kein Zusammenschluss mit Antdorf und Iffeldorf

Der ASV Habach plant seine Zukunft – ganz unabhängig von der Liga. Über den Winter wurden die Probleme mit dem Rasen behoben. Dank der Hilfe von Spezialisten, die Ähnliches von anderen Plätzen berichten konnten. „Ist mit die schönste Wiese in der Bezirksliga – was bei den Münchner Vereinen auch keine Kunst ist“, scherzt Markus Vogt. Darüber hinaus sind sie gemeinsam mit dem Vorstand des Hauptvereins in die Planungen für eine Flutlichtanlage eingestiegen. „Du musst immer in den Platz investieren“, betont der Abteilungsleiter.

Große Mühen gelten auch dem Nachwuchs. Vor Jahren startete die Kooperation mit Antdorf und Iffeldorf (SG H.A.I), auch über einen Zusammenschluss im Männerbereich unterhielt man sich. Mittlerweile ist die Idee vom Tisch. „Wir wollen es weiter alleine probieren“, betont Vogt. Allerdings könnte das Thema in ein paar Jahren wieder aktuell werden. Sie haben schon mal durchforstet, was so in nächster Zeit in den Erwachsenenbereich stößt. „Das ist relativ dünn.“