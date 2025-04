Habach landet nach 1:4-Rückstand noch 5:4-Sieg

Was für ein Fußballspiel im Waldstadion zu Habach. Da führten die Gäste aus St. Wendel nach 42 Minuten bereits mit 4:1 und sahen wie der sichere Sieger aus, doch dank einer tollen Moral und einem Hattrick von Jonas Konrath siegten die Grün-Weißen am Ende noch mit 5:4.

Ein ähnliches Kunststück gelang dem SV Baltersweiler im Heimspiel gegen Eppelborn II. Da lagen die Gäste bereits mit 3:1 in Führung, ehe der 2:3-Anschlusstreffer von Julian Persch wieder für etwas von Hoffnung sorgte. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst traf Daniel Jung zum Ausgleich und in der vierten Minute der Nachspielzeit war es Alex Zuschlag, der mit seinem Treffer zum 4:3 für unbeschreiblichen Jubel bei den Hausherren sorgte.