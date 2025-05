Habach II verpasst Aufstieg in Bezirksliga

SV Habach II - SV Asweiler-Eitzweiler 1:2 (0:1). Der SV Habach wirkte in diesem Relegationsspiel von Anfang an gehemmt und fand nie zu seinem gewohnten Spiel. Das lag aber auch in erster Linie an Asweiler-Eitzweiler, die einige technisch gute Spieler in ihren Reihen hatten, die für einen A-Klassen Verein durchaus eine Bereicherung sind.

Doch nun zurück zum Spiel. Asweiler-Eitzweiler ging durch ein Traumtor von Marian Iordache in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Dessen Schuss aus gut und gerne 25 Meter war für Torben Welter, den Keeper des SV Habach, unerreichbar. Nur eine Minute später entschied der Unparteiische Severin Hans auf Strafstoß für Asweiler, doch Sorin-Dumitrel Techiu scheiterte am glänzend reagierenden Torwart Torben Welter, der den Ball in "Weltklassemanier" parierte.