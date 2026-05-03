Habach hält Lebach-Landsweiler auf Distanz

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Spannender hätte der Titelkampf in der Bezirksliga Ill/Theel in dieser Saison nicht sein können. Ausgerechnet auf der Zielgeraden kommt es zum Kräftemessen der Spitzenmannschaften in den unmittelbaren Duellen.

SG Lebach-Landsweiler II - SV Habach 2:4 (1:2). Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der elften Spielminute durch einen Treffer von Nils Ziegler mit 1:0 in Führung. Ziegler tankte sich geschickt durch und sein Schuss wurde noch abgefälscht. In der Folge jedoch erhöhte Habach den Druck und kam in der 20. Spielminute durch Ramon Klein zum verdienten Ausgleich. Die Gäste erspielten sich in der Folge eine Vielzahl von Standartsituationen. Einer davon führte nach einem Eckball in der 44. Minute zum 1:2. Dabei wurde ein Eckball zunächst abgewehrt doch der Schuss von Lukas Schneider war schließlich unhaltbar.

Natürlich nahm sich die SG für die zweite Halbzeit noch Einiges vor. Doch der Schuss ging nach hinten los, denn nur sieben Minuten nach der Halbzeit erhöhte Ramon Klein auf Zuspiel von Tobias Klein auf 1:3. Dieser Treffer gab dem Spiel des Tabellenführers natürlich noch mehr Sicherheit. Spätestens nach dem 1:4 durch Tobias Klein war "die Messe" in Landsweiler gelesen. Zwar gelang Nils Ziegler in der 82. Minute noch der Anschlusstreffer zum 2:4, doch auch Habach hätte durch Tim Schirra noch weitere Treffer erzielen können.