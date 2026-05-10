Habach gerüstet für Duelle gegen Topteams, Burggen/Bernbeuren doppelt enttäuscht

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Georg Off vom ASV Habach (in Blau) im Hiemspiel gegen den TSV Burggen/Bernbeuern am 9. Mai 2026 – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der ASV Habach gewinnt 2:1 gegen den TSV Burggen/Bernbeuren. Nun wartet auf die Habacher die Rolle als Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen. Für den TSV war nicht nur die Niederlage eine Enttäuschung.

150 zahlende Augenzeugen sahen eine bis zur allerletzten Aktion spannende Partie. Der TSV Burggen/Bernbeuren wehrte sich in einem engen Spiel nach Kräften, um weitere Argumente für den Verbleib in der Kreisliga zu sammeln. Am Ende aber war die Enttäuschung bei den Gästen vom Auerberg gleich doppelt groß. Denn die 1:2 (0:2)-Niederlage beim ASV Habach wurde flankiert vom Überraschungssieg der SG Aying/Helfendorf in Münsing, der den Kickern aus Burggen und Bernbeuren das Entkommen aus der Relegationszone erheblich erschwert. Habach hingegen sonnt sich auf Platz drei und freut sich obendrein auf die Rolle als Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen. Sowohl die Reserve des TuS Geretsried (am kommenden Mittwoch) als auch der Lenggrieser SC müssen noch auf dem Sportgelände am Habacher Steinberg antreten.

Habach nach 20 Minuten schon mit 2:0 vorn

Dieses ist aktuell kein angenehmes Pflaster für Gastmannschaften. Auch am vergangenen Samstag legte der ASV los wie die Feuerwehr nach Eingang eines Notrufs. Maximilian Feigl bediente Georg Off, und der setzte sich gegen zwei Abwehrspieler des TSV durch und traf aus 18 Metern zum frühen 1:0 (10.). Dann war es Tobias Habersetzer, der in eine Hereingabe von Stephan Krug spritzte und das 2:0 nachlegte (21.). „Sehr guter Beginn mit verdienter Führung“, bilanzierte Michael Schmid. Als Pechvogel in seinem Team identifizierte der ASV-Coach an diesem Nachmittag Emanuel Pohl. Der nämlich ließ zwei sogenannte hundertprozentige Möglichkeiten aus, einmal prallte die Kugel dabei ans Lattenkreuz. „Er hat momentan die Seuche am Fuß“, bedauerte Schmid. Wäre Pohl kaltschnäuziger zu Werke gegangen, wäre dieses Duell wohl frühzeitig entschieden gewesen. „Habach war spielerisch enorm stark, daran haben wir uns erst gewöhnen müssen“, konstatierte TSV-Spieler Manuel Jäger.

Mehr als der Anschlusstreffer will Burggen/Bernbeuren nicht gelingen

So aber kam dem ASV sein bis dato stringentes Spiel etwas abhanden, und der Spielgemeinschaft gelang das Anschlusstor. Johannes Birk sorgte mit seinem Treffer aus der Distanz unmittelbar nach dem Seitenwechsel (49.) dafür, dass das Spiel eine andere Statik bekam. Dass die Gäste „auch ihre Aktionen“ hatten, focht ASV-Trainer Schmid nicht an. Doch akzentuierte der 50-Jährige lieber die Stabilität seiner Innenverteidigung. „Phil und Wiede“ waren überragend, schickte er ein Sonderlob in Richtung Philipp Puchner und Michael Wiedenhofer. Burggens Jäger räumte ein, dass er „keine ganz klare Chance“ mehr auf Seiten seiner Mannschaft ausmachen konnte. Deutlich mehr drin gewesen war da schon bei den Aluminiumtreffern von Martin Schmölz und Christian Grotz im ersten Abschnitt. Den Überraschungscoup der Ayinger indes „muss man akzeptieren“, wie Jäger befand. So wird der TSV eben am kommenden Sonntag gegen Peiting versuchen, in der Tabelle wieder Boden gutzumachen.

Statistik

ASV Habach – TSV Burggen/Bernbeuren 2:1 (2:0) Tore: 1:0 (10.) Off, 2:0 (21.) T. Habersetzer, 2:1 (49.) J. Birk. Gelbe Karten: Habach 2, Burggen/Bernbeuren 1. Schiedsrichter: Nico Nagel. Zuschauer: 150.