Habach beschwört Relegations-Fieber, Altenerding trotz Sieg frustriert

Habach – Am Ende schlug Altenerding die Habacher mit deren eigenen Mitteln. Durch die letzte Aktion des Spiels traf Takruri per direktem Freistoß mitten ins Herz der Gastgeber. Der ASV war nur wenige Minuten zuvor von einem 0:2-Rückstand nach zwei Standards zurückgekommen. Nach dem 3:2-Auswärtssieg geht die Spielvereinigung mit einem Vorteil ins Relegations-Rückspiel am Samstag.

… über das Spiel: „Natürlich ist es bitter, die Stimmung dementsprechend. Aber letztes Jahr haben wir zwei Tore Rückstand gehabt, dieses Mal nur eins. Wir haben eine bessere Ausgangsposition.“

… über die SpVgg Altenerding: „Es ist ein sehr guter Gegner, aber auch einer, der nicht über 90 Minuten stabil ist. Deswegen wird es am Samstag wieder ein heißer Fight.“

… über die Hoffnungsschimmer für das Rückspiel: „Standards laufen eigentlich die ganze Saison schon recht gut, dass wir da gefährlich sind, deswegen werden wir das sicher so beibehalten. Die Gegentore, die wir kassiert haben, kann man auch gut vermeiden. Das hätten wir verteidigen können. Gleichzeitig hatten wir auch vorne die gefährlichen Aktionen. Das wird ein offenes Spiel.“

… über die Gründe für schwache erste Halbzeit: „Wir haben es nicht geschafft, die Anfangsnervosität abzulegen. Relegation ist immer etwas anderes. Wir sind nicht in die Situationen reingekommen und haben in einer Phase, wo es ein bisschen besser geworden ist, das Gegentor gekriegt. Das ist halt Fußball. Wir haben gerade einfach nicht die Beständigkeit über die Spiele hinweg. Wir hatten jetzt zwei gute Spiele, deswegen ist es überraschen, dass wieder so eine Halbzeit kommt wie die erste. Aber bisher war es so, dass die nächsten Spiele dann wieder besser geworden sind. Deswegen bleiben wir optimistisch.“

Simon Kirnberger, Torwart ASV Habach:

… über seine Eindrücke vom Spiel: „Ich glaube, dass wir am Anfang zu wenig Relegationsfeeling gehabt haben. Wir sind dann aber wieder reingekommen und haben den nötigen Spirit drin gehabt. Das Foul am Altenerdinger Stürmer (vor dem 2:3, Anm. d. Red.) war zumindest strittig, das bewertet jeder Schiedsrichter anders. Ich hätte es nicht gepfiffen.“

… worauf es im Rückspiel in Altenerding ankommt: „Wir müssen das Relegations-Fieber, das wir im letzten Jahr hatten, von Anfang an auf den Platz bringen. Und wir müssen dran denken. Wir machen das nicht nur für uns, sondern für ganz Habach. Wir sind eine große Familie.“

Alexander Weiher, Spieler SpVgg Altenerding:

… über die Gefühle nach dem Spiel: „Auf der einen Seite sind wir natürlich erleichtert, auf der anderen Seite auch frustriert. Wir haben das Spiel hergeschenkt. Wir haben dominant gespielt, und dann mit einer gewissen Nervosität das Spiel aus der Hand gegeben. Die Relegation hat eben ihre ganz eigenen Regeln.“

… über den Spielverlauf: „Der Sieg geht aus meiner Sicht in Ordnung. Aber wir haben Chancen leichtfertig hergegeben.“

… worin sich die Mannschaft in der Relegation noch verbessern muss: „Wir brauchen mehr Konsequenz, Konzentration und Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor. Das sind wir nicht nur dem Trainer und der ganzen Mannschaften, sondern auch den Fans schuldig.“

Pedro Locke, Trainer SpVgg Altenerding:

… über seine Gefühle nach dem Spiel: „Aktuell überwiegt eher der Frust, ich bin unzufrieden mit dem Ausgang. Wir haben den Gegner zurückkommen lassen. Sehr gute Chancen haben wir nicht in ein Tor umgesetzt. Dafür wurden wir kläglich bestraft.“

… über die Frage, woran es gehakt hat: „Wir waren nicht fokussiert genug vor dem Tor. Wenn du die Chancen schon so schön rausspielst, musst du den Ball auch reinmachen. Mir hat bei der Mannschaft heute die Giftigkeit gefehlt. Wir waren zu weit weg von den Männern. Das muss im Rückspiel besser werden.“