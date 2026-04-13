Habach beendet Siegesserie von Kutzhof

– Foto: Rocco Bartsch

FC Kutzhof II - SV Habach II 2:3 (1:1). In diesem hochklassigen Kreisliga A Spiel hatte der FCK im ersten Spielabschnitt mehr von der Partie. Doch nach dem frühen Führungstor von Moussa Hamedi-Salah vergaß der Gastgeber nachzulegen. Habach hingegen beschränkte sich erst einmal auf seine Defensive, fand aber immer besser ins Spiel. Praktisch mit dem Pausenpfiff traf Tim Caspar zum 1:1-Ausgleich.

Nach der Pause waren gerade einmal fünf Minuten gespielt, da ging Kutzhof erneut in Führung. Wieder war Moussa Hamedi-Salah der Torschütze. Doch der Jubel war nur von kurzer Dauer. Nur zwei Minuten später spekulierte Kutzhof auf Abseits, doch die Pfeife des Unparteiischen Moritz Schaefer blieb stumm. Lukas Schneider ließ sich nicht bitten und netzte zum 2:2 ein. Doch damit noch nicht genug. In der 55. Spielminute köpfte Benjamin Raber das Leder nach einem Freistoß zum 2:3 in die gegnerischen Maschen. In der Folge blieb die turbulente Partie weiter spannend. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch am Ende blieb es beim knappen Auswärtserfolg des SV Habach.