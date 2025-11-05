Haba spendiert 400 Freikarten pro Heimspiel in Unterhaching

Mit dem neuen Haba-Familienblock im Uhlsport Park will die SpVgg Unterhaching mehr Kinder und Eltern für Stadionbesuche begeistern.

Die SpVgg Unterhaching und der Spielwarenhersteller Haba haben eine Partnerschaft gestartet, um den Block A der Haupttribüne im Uhlsport Park zum neuen Haba-Familienblock umzugestalten.

Im Rahmen der Familienoffensive erwarten Besucher der Fußballspiele künftig ganz besondere Erlebnisse für die ganze Familie: Neben einem Haba-Fußballtag und einer Spielewelt vor dem Unterhachinger Stadion gibt es einen Kreativpreis mit Meet & Greet sowie zahlreiche Überraschungen für Kinder. Haba stellt für jedes Heimspielder SpVgg Unterhaching rund 400 Freikarten zur Verfügung, die speziell für Familien gedacht sind. Ziel der Aktion ist es, noch mehr Kinder gemeinsam mit ihren Eltern für einen Stadionbesuch in Unterhaching zu begeistern, wie der Verein mitteilt.

Bei Heimpartien Spielewelt vor dem Stadion

Interessierte Familien können ihre Freikarten-Anfragen per E-Mail an klaus.maier@spvggunterhaching.de richten. Die Plätze für alle anstehenden Heimspiele können jeweils ab Montag vor dem jeweiligen Spiel angefragt werden. Pro Familie sind maximal zwei Erwachsene mit mindestens einem Kind erlaubt, weitere Kinder sind natürlich herzlich willkommen.

Darüber hinaus begleitet Haba den Familienblock regelmäßig mit besonderen Aktionen – darunter Gewinnspiele, kleine Geschenke und weitere Überraschungen für die jüngsten Stadionbesucher. Die neue Partnerschaft mit der SpVgg soll allen Fans, egal ob groß oder klein, ein besonderes Stadionerlebnis bieten.

„Wir möchten Fantasie und Fußball verbinden – für Familien, die gemeinsam unvergessliche Momente erleben wollen“, sagt Steffen Müller, Direktor Haba und Produktion.