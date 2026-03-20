 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Haase bleibt Bezirkschef - Delegierte gegen Einführung von Gelbsperre

Der 53-jährige Zwieseler bleibt vier weitere Jahre an de Spitze des Fußballbezirk Niederbayern

von PM BFV · Heute, 22:50 Uhr · 0 Leser
BFV-Boss Dr. Christoph Kern (li.) gratuliert Harald Haase zur Wiederwahl
BFV-Boss Dr. Christoph Kern (li.) gratuliert Harald Haase zur Wiederwahl – Foto: Fabian Frühwirth / BFV

Niederbayern hat gewählt! Beim vorletzten der insgesamt sieben Bezirkstage des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) haben 163 Delegierten im Plattlinger Bürgersaal sowohl die personellen als auch die inhaltlichen Weichen für die Zukunft im niederbayerischen Amateurfußball gestellt. Harald Haase (53) aus Zwiesel wurde dabei einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt.

Im Blickpunkt des niederbayerischen Bezirkstags, bei dem mit Christian Bernreiter auch der Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr mit von der Partie war, stand insbesondere die Wahl des Führungsteams: Im voll besetzten Bürgersaal ist der aktuelle Bezirks-Vorsitzende Harald Haase für weitere vier Jahre von den Delegierten gewählt worden – der IT-Fachmann steht seit 2018 an der Spitze des Bezirks.

Ebenso gehen auch Gisela Raml (60, Grafenau) als Vorsitzende des Bezirks-Frauen- und Mädchenausschusses, Richard Sedlmaier (75, Ihrlerstein) als Bezirks-Spielleiter und Bezirks-U30-Vertreter Luca Brandner (22, Straubing) in eine weitere Amtszeit. Thomas Karl (56, Bayerisch Eisenstein) ist als Nachfolger von Karl Schlecht zum neuen Bezirks-Jugendleiter gewählt worden.

Neuer Bezirks-Schiedsrichterobmann ist Stefan Dorfner (33, Straubing), er übernimmt das Amt von Robert Fischer. Stefan Scheibenzuber (62, Wörth an der Isar) als neuer Bezirks-Sportgerichtsvorsitzender und Nachfolger von Josef Heckner sowie Johann Wimmer (73, Landshut) als alter und neuer Bezirks-Ehrenamtskoordinator komplettieren den Bezirks-Ausschuss.

Meinungsbilder zu möglichen Reformen im Spielbetrieb

Die stimmberechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren wie auch schon zuvor bei den Kreistagen aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. In diesem Wahljahr geht es bei den Bezirkstagen um zwei Themen:

  • Ein Spiel Sperre nach Gelb-Roter Karte in der Herren-Bezirksliga und Frauen-Bezirksoberliga: Aktuell zieht eine Gelb-Rote Karte unterhalb der Regionalliga Bayern keine automatische Sperre nach sich. Soll der BFV in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen ein Spiel Sperre nach einer Gelb-Roten Karte einführen?
    61,0 Prozent der niederbayerischen Delegierten lehnten dies ab, 39,0 Prozent waren für eine Einführung der Sperre nach Gelb-Rot.
  • Ein Spiel Sperre nach jeder 5. Gelben Karte in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen: Aktuell gibt es nach der 5. Gelben Karte unterhalb der Regionalliga Bayern keine automatische Sperre. Soll der BFV in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen ein Spiel Sperre nach jeder 5. Gelben Karte einführen?
    Auch hier war die Mehrheit (74,8 Prozent) gegen die Sperre nach der 5. Gelben Karte, 25,2 Prozent der Stimmberechtigten votierten für eine Einführung.

Die Meinungsbilder sind ausdrücklich keine bindenden Beschlüsse, können aber über die Bezirkstage zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden.

Delegierte lehnen Vereinsantrag ab

Darüber hinaus haben sich die Delegierten beim Bezirkstag mit einem Vereinsantrag von neun Klubs auseinandergesetzt. Die antragsstellenden Vereine hatten beim Kreistag Niederbayern Ost den Antrag auf diverse Anpassungen des § 34 der BFV-Spielordnung (Einsatz in verschiedenen Mannschaften) gestellt – mit dem Ziel, die Zahl der Bestimmungen und Anwendungsfälle zu reduzieren. Die Delegierten lehnten den Antrag mit 71:62 Stimmen bei 28 Enthaltungen ab.