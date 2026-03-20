Haase bleibt Bezirkschef - Delegierte gegen Einführung von Gelbsperre

Meinungsbilder zu möglichen Reformen im Spielbetrieb

Die stimmberechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren wie auch schon zuvor bei den Kreistagen aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. In diesem Wahljahr geht es bei den Bezirkstagen um zwei Themen:

Ein Spiel Sperre nach Gelb-Roter Karte in der Herren-Bezirksliga und Frauen-Bezirksoberliga: Aktuell zieht eine Gelb-Rote Karte unterhalb der Regionalliga Bayern keine automatische Sperre nach sich. Soll der BFV in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen ein Spiel Sperre nach einer Gelb-Roten Karte einführen?

61,0 Prozent der niederbayerischen Delegierten lehnten dies ab, 39,0 Prozent waren für eine Einführung der Sperre nach Gelb-Rot.

61,0 Prozent der niederbayerischen Delegierten lehnten dies ab, 39,0 Prozent waren für eine Einführung der Sperre nach Gelb-Rot. Ein Spiel Sperre nach jeder 5. Gelben Karte in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen: Aktuell gibt es nach der 5. Gelben Karte unterhalb der Regionalliga Bayern keine automatische Sperre. Soll der BFV in den Herren-Bezirksligen und Frauen-Bezirksoberligen ein Spiel Sperre nach jeder 5. Gelben Karte einführen?

Auch hier war die Mehrheit (74,8 Prozent) gegen die Sperre nach der 5. Gelben Karte, 25,2 Prozent der Stimmberechtigten votierten für eine Einführung.

Die Meinungsbilder sind ausdrücklich keine bindenden Beschlüsse, können aber über die Bezirkstage zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden.