Haas & Co. schicken Vilzing »mit positivem Gefühl« in die Winterpause!

Mit einem Erfolgserlebnis wollte sich Vilzings Trainer Thorsten Kirschbaum und seine Mannschaft in die Winterpause verabschieden - ein Unterfangen, das den Huthgarten-Kickern beim tabellarischen Nachbarschaftsduell im Ansbacher Xaver-Bartsch-Sportpark am Samstagnachmittag eindrucksvoll gelungen ist. Ein wichtiger Erfolg nach drei sieglosen Partien in Serie.

3:0 hieß es am Ende aus Sicht der Oberpfälzer, die heute keinen Zweifel daran ließen, wer nach 90 Minuten als verdienter Sieger vom Platz gehen wird. Haas (31.), Weber (78.) und Jünger (89.) sorgten für die Tore der Vilzinger, die somit die krachende 0:5-Niederlage vor zwei Wochen in Unterhaching (das letzte Spiel gegen die Würzburger Kickers musste aufgrund eines gefrorenen Bodens im Manfred-Zollner-Stadion kurzfristig abgesagt werden) vergessen machen konnten.

Natürlich hätten sich auch die Ansbacher gerne mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschiedet, wie deren Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier vor Anpfiff gegenüber FuPa äußerte, insbesondere auch deshalb, weil beim heutigen "Baustellenspiel" (wegen Umbaumaßnahmen) die Zuschauerinnen und Zuschauer freien Eintritt hatten, doch die Nullneuner fanden am Ende keine Mittel, um der starken Vilzinger Defensive und der nach vorne drängenden Offensive etwas entgegenzuhalten.

"Das war ein sehr wichtiger Sieg", kommentiert Vilzings Co-Trainer Matthias Graf zufrieden nach dem Abpfiff und ergänzt: "Zum einen deshalb, weil wir mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen können, zum anderen, um Ansbach auf Abstand zu halten."