Haas kehrt zurück zu Alemannia Waldalgesheim

Waldalgesheim. Vor dem Saisonfinale 2026 werden die Strippen für die kommende Spielzeit gezogen. Auch beim SV Alemannia Waldalgesheim. Das Heimspiel gegen den TB Jahn Zeiskam am Sonntag (15 Uhr) in der Langinvest-Arena an der Waldstraße wird dabei zur Abschiedspartie von Nils Gräff, der zur SG Hüffelsheim wechselt.
Fest steht seit dieser Woche, dass die Alemannia einen alt bekannten Routinier wieder in ihren Reihen begrüßen kann: Innenverteidiger Fabrizio Haas (31) beendet seine selbst gewählte Auszeit und kehrt zurück.
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„Seine Trikotnummer 5 sowie seinen Platz in der Kabine hatten wir in dieser Saison bewusst nicht neu vergeben“, sagt Sportchef Hans-Joachim Blum und freut sich, dass mit Fabrizio Haas ein „echter Waldalgesheimer Bub“ wieder die Fußballschuhe schnürt und den Rücktritt vom Rücktritt vollzieht. „Er ist eine überragende Persönlichkeit und ein echter Führungsspieler.“
Die Erinnerungen an die Begegnung im Herbst in Zeiskam sind bei Trainer Elvir Melunovic noch präsent. „Es war ein verrücktes Spiel, das 4:4 endete“, skizziert er die Begegnung dann auch in Details nach. Dass der Jahn als fixer Tabellenzweiter und Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation einige Spieler schont, hält der 54-Jährige für möglich. Das allerdings dürfe für seine Jungs keine Rolle spielen. „Ich bin überzeugt, dass Zeiskam kommt, um zu gewinnen“, sagt er. Das sei auch aus psychologischer Sicht ein wichtiger Faktor. Allerdings glaubt auch Melunovic nicht daran, dass der Jahn mit voller Kapelle volles Risiko spielen wird. Wobei: Das mache die Mannschaft dann auch unberechenbarer und gefährlicher.
Der Bosnier, der seit nunmehr dreieinhalb Jahren für die sportlichen Geschicke bei der Alemannia verantwortlich ist, hat mit dem Erreichen von Platz vier ein klares Ziel vor Augen. „Wir werden alles daransetzen, das Spiel zu gewinnen und die Saison positiv abzuschließen“, sagt er und richtet ein großes Kompliment an seine Mannschaft. Wie die trotz aller Rückschläge und Verletzungen mit der Gesamtsituation umgegangen sei, sei herausragend. „Wir haben viele Spieler aus unteren Ligen entwickeln können. Dass wir ohne gelernten Stürmer und mit den vielen langfristigen Ausfällen so weit kommen konnten, spricht klar für das Team und den Zusammenhalt“, so Melunovic.