Haas kehrt zurück zu Alemannia Waldalgesheim Verbandsligist freut sich auf den Rückkehrer und hat noch ein kleines Saisonziel vor Augen +++ Nils Gräff wechselt zur SG Hüffelsheim von Jochen Werner · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Fabrizio Haas kehrt zur neuen Runde in der Verbandsliga zurück zu Alemannia Waldalgesheim. Foto: Mario Luge - Archiv

Waldalgesheim. Vor dem Saisonfinale 2026 werden die Strippen für die kommende Spielzeit gezogen. Auch beim SV Alemannia Waldalgesheim. Das Heimspiel gegen den TB Jahn Zeiskam am Sonntag (15 Uhr) in der Langinvest-Arena an der Waldstraße wird dabei zur Abschiedspartie von Nils Gräff, der zur SG Hüffelsheim wechselt. Fest steht seit dieser Woche, dass die Alemannia einen alt bekannten Routinier wieder in ihren Reihen begrüßen kann: Innenverteidiger Fabrizio Haas (31) beendet seine selbst gewählte Auszeit und kehrt zurück.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Seine Trikotnummer 5 sowie seinen Platz in der Kabine hatten wir in dieser Saison bewusst nicht neu vergeben“, sagt Sportchef Hans-Joachim Blum und freut sich, dass mit Fabrizio Haas ein „echter Waldalgesheimer Bub“ wieder die Fußballschuhe schnürt und den Rücktritt vom Rücktritt vollzieht. „Er ist eine überragende Persönlichkeit und ein echter Führungsspieler.“