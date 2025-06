Haas, Hilbert, Kolbeck: Stühlerücken auf der Kleeblatt-Bank

Großes Stühlerücken bei der SpVgg Greuther Fürth II. Auslöser davon ist Leonhard Haas, der bisherige Trainer der Regionalliga-Reserve, der an den Campus des FC Bayern München wechseln wird - und dort künftig die U17 betreut. Sein Nachfolger beim kleinen Kleeblatt wird Ex-Profi Robert Hilbert, der bisher die U19 verantwortet. Dort wird künftig Julian Kolbeck an der Linie stehen, der bisher Leonhard Haas zur Seite stand.

"Patrick Kaniuth hat uns aus persönlichen Gründen darum gebeten, seinen Trainerposten in der U17 aufgeben zu können. Wir schätzen Patrick als Person und Trainer sehr und haben dem nur ungern zugestimmt, aber am Ende in seinem Sinne entschieden. Mit Leo Haas haben wir einen perfekten Nachfolger gefunden. Leo kennt den FC Bayern selbst als Jugend- und Amateurespieler und hat als Trainer sowohl im Herren- als auch im Nachwuchsbereich reichlich Erfahrungen sammeln können", erklärt Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, auf der Homepage des Rekordmeisters.

Sein Kollege in Fürth, Christian Fiedler, Sportlicher Leiter der Kleeblatt Akademie by infra fürth, lässt sich - ebenfalls auf der Vereins-Webseite - zum Trainer-Domino am Ronhof wie folgt zitieren: "Roberto hat bei uns im Nachwuchsleistungszentrum in den letzten Jahren einen sehr guten Job gemacht und konnte sich als Trainer sukzessive weiterentwickeln. Zudem genießt er ein hohes Ansehen bei den jungen Spielern unseres Kleeblatt-Nachwuchses. Der Schritt zur U23 ist nun ein logischer. Leo hat dort im vergangenen Jahr herausragende Arbeit geleistet und eine bemerkenswerte Rückrunde gespielt. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm weiterhin alles Gute."