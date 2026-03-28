"Haarsträubende Fehler": Luckenwalde unterliegt dem BFC Preussen

Die Ernüchterung nach dem Abpfiff war den Verantwortlichen des FSV deutlich anzumerken. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel fand klare Worte für den Auftritt in der ersten Halbzeit, in der die Luckenwalder den Zugriff auf die Partie vermissen ließen. „Es war eine verdiente Niederlage gegen Preussen. Wir wussten, was auf uns zukommt, und haben das in der ersten Halbzeit nicht auf die Platte bekommen“, bilanzierte Brösel den holprigen Start. Die Mannschaft fand gegen die taktische Ausrichtung der Berliner zunächst keine Mittel.

Besonders die Art und Weise der Gegentore sorgte für Unmut in der Luckenwalder Führungsetage. Bereits in der 31. Minute musste Michael Braune wechseln und brachte Remo Merke für Max Hathaway. Nur zwei Minuten später schlug der Gastgeber durch Nikolas Frank (33.) zum 1:0 zu. Noch vor der Pause erhöhte Fritz Schröder (38.) auf 2:0 für den BFC Preussen. Hendrik Brösel kritisierte die Entstehung der Treffer scharf: „Es waren haarsträubende Fehler zu den Gegentoren, so kann man nichts holen.“

Moralische Reaktion in der zweiten Spielhälfte

Nach dem Seitenwechsel versuchte der FSV 63 Luckenwalde, den Druck zu erhöhen, wurde jedoch zunächst erneut kalt erwischt, als Chadi Ramadan in der 56. Minute auf 3:0 stellte. Trotz des deutlichen Rückstands steckte die Braune-Elf nicht auf. Die Bemühungen wurden in der 69. Minute belohnt, als der eingewechselte Lucas Will den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielte. Auch wenn Preussen durch Einwechslungen von Ole Hoch und Alexander Dikarev die Führung stabilisierte, lobte Hendrik Brösel die Einstellung seiner Mannschaft: „Die Moral war da und so kamen wir zum Anschlusstreffer.“ Für eine echte Aufholjagd reichte die verbleibende Zeit jedoch nicht mehr aus.

Fokus auf das schwere Gastspiel in Jena

In der Tabelle rangiert der FSV 63 Luckenwalde mit 35 Punkten auf dem neunten Platz, spürt nun aber den Atem des BFC Preussen, der mit 34 Zählern direkt dahinter liegt. Für Luckenwalde geht der Blick nun nach vorne auf das schwere Auswärtsspiel am Samstag, 04.04.2026, um 14 Uhr. Hendrik Brösel gab die Richtung vor: „Wir schalten um auf Jena und versuchen dort wieder was zu holen.“