Haarhausen lässt in Niedergrunstedt nichts anbrennen!

Im vermeintlichen Topduell der C-Junioren-Kreisliga zwischen der SG Weimarer SV/Isseroda und der SG Wachsenburg Haarhausen wurde schnell deutlich, wer an diesem Tag die stärkere Mannschaft war. Die Gäste dominierten von Beginn an und feierten am Ende einen souveränen 6:0-Erfolg (3:0). Die Gastgeber starteten mutig und suchten zunächst selbst den Weg nach vorn. Doch mit zunehmender Spielzeit übernahm Haarhausen das Kommando. Nach mehreren guten Möglichkeiten traf Fischer in der 15. Minute zur verdienten Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Hämmerling auf 0:2. In der 25. Minute setzte sich derselbe Spieler erneut stark durch – ein abgefälschter Ball eines WSV-Verteidigers landete dabei unglücklich im eigenen Netz.

Zur Pause versuchte WSV/Isseroda-Trainer Thomas Simon, seine Jungs mit einer deutlichen Ansprache neu zu motivieren. Doch die Hoffnung währte nur kurz: Innerhalb von zwei Minuten nach Wiederanpfiff sorgten Mia Bergner (38.) und erneut Hämmerling (40.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse und nahmen den Gastgebern endgültig den Wind aus den Segeln. In der Schlussphase ließ Haarhausen etwas nach, sodass auch die SG Weimarer SV/Isseroda zu vereinzelten Abschlüssen kam. Den Schlusspunkt setzten jedoch die Gäste mit einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen, die in der 68. Minute zum 0:6-Endstand führte. Schiedsrichter Gustav Horn (Niederzimmern) leitete die faire Partie souverän und absolvierte sein Großfeld-Debüt mit Bravour.