Haaren 3 hört zum Saisonende auf

Nach einer sportlich mehr als ernüchternden Saison, diversen Trainerwechseln, verletzungsbedingten Karriereenden und Abgängen aus persönlichen Gründen, hat sich die Mannschaft rund um Trainerteam und Mannschaftsrat gemeinsam mit dem Vereinsvorstand dazu entschieden zur neuen Saison nicht anzutreten. Die Kaderbreite lässt einen reibungslosen Spielbetrieb leider nicht weiter zu. Außerdem haben einige Spieler bereits gesagt, dass sie in Zukunft zeitlich eingeschränkt zur Verfügung stünden. Daher lautet der logische Schritt die Mannschaft nicht erneut zu melden. Nach 7 sehr schönen Jahren in Haaren, einem gemeinsamen Aufstieg und viele tollen Momenten auf und neben dem Platz bedanken wir uns beim Verein, allen aktuellen und ehemaligen Spielern Trainern und Freunden der Mannschaft. Nach unserem gemeinsamen Saisonabschluss am letzten Spieltag heißt es für uns dann „Haaren 3 – till 2024“.