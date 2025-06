Haarbach verlängert mit Trainerteam Szimonovich und Stockinger

Der SV Haarbach hat frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt: Cheftrainer Emmerich Szimonovich (54) und Co-Trainer Matthias Stockinger (29) werden auch in der Saison 2025/26 die Kommandos geben. Nach Platz 4 in der abgelaufenen Kreisklasse-Saison, nur drei Punkte hinter dem Relegationsrang, setzt der Klub aus dem Holzland damit auf Kontinuität.

"Nachdem wir in der vorherigen Saison eine gute Rückrunde gespielt haben und den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag gegen den späteren Meister FC Künzing II sichern konnten, wollten wir den Schwung in die neue Saison mitnehmen“, erklärt der sportliche Leiter Bernhard Hofer. "Das ist unserem Trainerteam auch aufgrund einer hervorragenden Vorbereitung und einer optimal eingestellten Mannschaft gelungen. Die Entscheidung, mit Emi und Stocke in die vierte Saison zu gehen, ist allen Beteiligten dadurch natürlich ziemlich leicht gefallen.“

Hofer: "Sind total zufrieden der Arbeit unseres Trainerteams"