Haarbach: Szimonovich und Stockinger hören im Sommer auf

Beim SV Haarbach geht nach vier erfolgreichen Jahren eine Ära zu Ende. Das bewährte Trainerduo Emmerich Szimonovich (54) und Matthias Stockinger (29) hat entschieden, den Verein nach der laufenden Saison zu verlassen. Unter ihrer Führung hat sich der SVH kontinuierlich weiterentwickelt und steht aktuell auf einem starken zweiten Platz in der Kreisklasse Pocking.

"Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen“, sagt Szimonovich und fügt an: "Wir haben hier fantastische Jahre erlebt, mit einer Mannschaft, die sportlich wie menschlich einfach großartig ist. Über die Jahre sind echte Freundschaften entstanden, doch jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um frische Impulse zu setzen.“ Auch Co-Spielertrainer Stockinger zieht ein sehr positives Resümee: "Die Zusammenarbeit mit Verein, Spielern und Fans war einmalig. Wir haben viel erreicht und den SVH auf ein hohes sportliches Niveau gebracht. Jetzt wollen wir gemeinsam die Saison erfolgreich zu Ende bringen und die Mannschaft noch einmal pushen.“







Der SV Haarbach würdigt die Arbeit des Duos ausdrücklich: "Emmerich und Matthias haben die Mannschaft sportlich stark weiterentwickelt und spielerisch große Fortschritte ermöglicht. Sie haben Spieler und Verein nachhaltig geprägt – dafür sind wir ihnen von Herzen dankbar.“ Wer die Nachfolge des erfolgreichen Duos übernimmt, steht noch nicht fest. Bis dahin gilt der Fokus voll der Frühjahrsrunde, mit dem Ziel, den zweiten Platz zu verteidigen und vielleicht sogar in die Aufstiegs-Relegation einzuziehen. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen die DJK Eintracht Patriching verabschiedeten sich Angerer, Stallmeier, Baumgartner und Kameraden mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause und profitierten zudem von der Heimniederlage des FC Aunkirchen, der im Topspiel gegen den souveränen Spitzenreiter DJK Vornbach II auf heimischen Geläuf knapp mit 0:1 den Kürzeren zog.