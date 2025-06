Haar weiter im Rennen für Kreisligaaufstieg gegen Ottobrunn – Pommerenke sorgt für das 1:1

Als sich Reinhold Pommerenke in der 83. Minute im Relegation-Hinspiel seines TSV Haar beim TSV Ottobrunn die Kugel auf dem Elfmeterpunkt zurechtlegt, da mag mancher der 300 Zuschauer an ein ungeschriebenes Fußballgesetz denken. Doch wer nun glaubt, der Gefoulte sollte den Strafstoß besser nicht selbst schießen, der kennt den Schützen schlecht: Reinhold Pommerenke, 36, Spitzname Reingold, ein Torjäger mit Nerven, die jedem Bolzenschneider standhalten würden.

„So einen Elfmeter in der Relegation lässt sich Reini nicht entgehen“, bekräftigt Trainer Dominik Mooser, dessen Haarer zu dem Zeitpunkt mit 0:1 hinten liegen. „Und ich hatte auch keine Sorge, dass er ihn reinmacht.“ Tatsächlich verwandelt der Stürmer-Oldie den Strafstoß gewohnt sicher und egalisiert so den Spielstand, der wenig später auch der Endstand dieses Duells ist.

„Ich bin mit dem 1:1 zufrieden“, resümiert Dominik Mooser, der den Tabellenzweiten der Kreisklasse 6 zusammen mit David Deschamps trainiert. „Im Grund geht es jetzt wieder bei Null los“, sagt der Coach mit Blick aufs Rückspiel am Sonntag um 15 Uhr, in dem sich entscheiden wird, welcher der beiden Clubs das Kreisliga-Ticket löst. „Wir haben jetzt ein Endspiel zu Hause“, freut sich Mooser. „Und wir werden versuchen, dafür einige Leute zu mobilisieren.“

Wir haben jetzt ein Endspiel zu Hause. Und wir werden versuchen, dafür einige Leute zu mobilisieren.

Dominik Mooser (Trainer TSV Haar)

Selbiges hat vor dem Hinspiel offenbar auch der Tabellenzwölfte der Kreisliga 3 aus Ottobrunn getan. Und so finden sich an diesem Abend reichlich Zuschauer auf der Sportanlage am Haidgraben ein und sorgen für eine Atmosphäre, die Mooser als „einfach nur geil“ beschreibt. Wobei die Fans in der ersten Hälfte zwar viel Kampf, aber nur wenige Torraumszenen sehen. „Der Gegner hat sehr physisch gespielt und damit haben wir uns schwer getan“, sagt der Haarer Coach.

Nachdem seine Elf in der ersten Halbzeit besser im Spiel gewesen sei, habe nach dem Seitenwechsel Ottobrunn aufgedreht. Folgerichtig gehen die Platzherren in der 65. Minute in Führung – durch Gökay Cin, dessen Flanke vors Haarer Tor über die Häupter von Freund und Feind hinwegsegelt, an den Innenpfosten klatscht und von dort ins Tor rutscht.

Das 0:1 bringt die Gäste einige Minuten lang aus dem Konzept. Doch eine Kombination aus fahrlässiger Chancenverwertung bei Ottobrunn und einem starken Justus Gaßel im Haarer Gehäuse verhindert, dass sich dieser Durchhänger auf den Spielstand niederschlägt. Stattdessen sind es die Gäste, die in der Schlussphase das zweite Tor des Tages erzielen. Und zwar durch Kapitän Reinhold Pommerenke, der sich auch durch ungeschriebene Fußballgesetze nicht aus der Ruhe bringen lässt und einen an ihm verursachten Foulelfmeter zum 1:1-Endstand versenkt.

TSV Ottobrunn – TSV Haar 1:1 (0:0) Haar: Gaßel, Andraschko (73. Daniel), M. Pollok, Mooser, Schöffel (90.+2 Drame), D. Pollok, Weidmann (34. Köprülügil), Göbel, Bowen (87. Rother), Helfrich (55. Durmic), Pommerenke. Tore: 1:0 Cin (65.), 1:1 Pommerenke (83.; Elfmeter). Schiedsrichter: Franz-Josef Möller (ESV Freimann-München) – Zuschauer: 300.