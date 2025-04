Haar führt im Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei

Der Knackpunkt in diesem Spitzenspiel der Kreisklasse 6 – „und ich weiß, das hört sich erst mal komisch an“, sagt Coach Dominik Mooser – sei die 47. Minute gewesen. Denn da fängt sich sein TSV Haar im Duell mit dem TSV Grafing das erste Gegentor zum 0:1.

„Doch das war genau das, was wir gebraucht haben“, analysiert der Spielertrainer nach dem Schlusspfiff. „Das war wie ein Weckruf, danach waren wir viel besser im Spiel.“ Tatsächlich gelingt den Haarern nicht nur der Ausgleich, sondern drei Minuten vor Schluss gar noch der umjubelte Siegtreffer zum 2:1-Endstand. „Das war ein extrem wichtiger Dreier“, freut sich Mooser. „Jetzt sieht es gut aus für uns.“

Verfolger gastiert am letzten Spieltag in Haar

Was der Coach des Vorjahresdritten damit meint, ist das Rennen um den Relegationsplatz hinter dem sieben Punkte vorausliegenden Spitzenreiter aus Steinhöring, der nach Moosers Einschätzung nicht mehr abzufangen ist. Danach jedoch hat sein TSV aktuell Rang zweit inne – zwei Punkte vor der SpVgg Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die am letzten Spieltag in Haar gastiert, und nunmehr fünf Zähler vor dem TSV Grafing, der nach einer starken Hinrunde zuletzt geschwächelt hat.

„Es ist richtig geil, weil noch so viel Spannung drin ist“, sagt Dominik Mooser über die verbleibenden fünf Partien. Wobei der Coach – anders als noch vor einigen Wochen – durchaus selbstbewusste Töne anschlägt. „Unser Ziel ist jetzt ganz klar der Relegationsplatz“, betont Mooser. Und sollte es dann tatsächlich zum Aufstieg reichen, würde Haar erstmals in der jüngeren Clubhistorie in der Kreisliga spielen.