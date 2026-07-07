Haaland eiskalt: Norweger führt Effizienz-Ranking der WM 2026 an Wer holt sich den Goldenen Schuh bei der Weltmeisterschaft 2026? Das Rennen an der Spitze der Torschützenliste ist vor dem Viertelfinale historisch eng. Doch wer trifft eigentlich am effizientesten? Eine neue Datenanalyse der Sportplattform Sportingpedia bringt Licht ins Dunkel: Der Bericht hat die treffsichersten Turnierspieler danach geordnet, wie viele Torschüsse sie tatsächlich für einen Torerfolg benötigen. Das Ergebnis zeigt deutliche Unterschiede bei den Top-Stars. von Spoetingpedia · Heute, 20:04 Uhr · 0 Leser

Verhältnis von Schüssen zu Toren bei den besten Torschützen der WM 2026 – Foto: Sportingpedia

Erling Haaland führt die Rangliste mit 2,43 Schüssen pro Tor an. Der norwegische Stürmer erzielte sieben Tore aus 17 Schüssen und ist damit deutlich effizienter als Messi (3,43 Schüsse pro Tor) und Mbappé (3,71 Schüsse pro Tor). Ousmane Dembélé und Jude Bellingham teilen sich den zweiten Platz mit einem Durchschnitt von 3,00 Schüssen pro Tor, nachdem sie vier von zwölf Versuchen erfolgreich abgeschlossen haben. Harry Kane folgt mit 3,17 Schüssen pro Tor und ist damit effizienter als Messi und Mbappé, obwohl er in der Torschützenliste ein Tor hinter ihnen liegt.

Julian Quiñones belegt mit 3,50 Schüssen pro Tor den sechsten Platz, vor Mbappé. Ismaïla Sarr und Vinícius Júnior liegen mit 4,25 Schüssen pro Tor gleichauf, während Mikel Oyarzabal 4,75 Schüsse pro Tor benötigte, nachdem er vier von 19 Versuchen erfolgreich abgeschlossen hat. Insgesamt haben die zehn Spieler in der Rangliste 51 Tore aus 177 Schüssen erzielt, was einem Durchschnitt von 3,47 Schüssen pro Tor entspricht. Haaland liegt deutlich über diesem Wert und ist weiterhin der unangefochtene Spitzenreiter in Sachen Schusseffektivität.