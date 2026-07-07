Haaland eiskalt: Norweger führt Effizienz-Ranking der WM 2026 an

Erling Haaland führt die Rangliste mit 2,43 Schüssen pro Tor an. Der norwegische Stürmer erzielte sieben Tore aus 17 Schüssen und ist damit deutlich effizienter als Messi (3,43 Schüsse pro Tor) und Mbappé (3,71 Schüsse pro Tor).
Ousmane Dembélé und Jude Bellingham teilen sich den zweiten Platz mit einem Durchschnitt von 3,00 Schüssen pro Tor, nachdem sie vier von zwölf Versuchen erfolgreich abgeschlossen haben. Harry Kane folgt mit 3,17 Schüssen pro Tor und ist damit effizienter als Messi und Mbappé, obwohl er in der Torschützenliste ein Tor hinter ihnen liegt.
Julian Quiñones belegt mit 3,50 Schüssen pro Tor den sechsten Platz, vor Mbappé. Ismaïla Sarr und Vinícius Júnior liegen mit 4,25 Schüssen pro Tor gleichauf, während Mikel Oyarzabal 4,75 Schüsse pro Tor benötigte, nachdem er vier von 19 Versuchen erfolgreich abgeschlossen hat.
Insgesamt haben die zehn Spieler in der Rangliste 51 Tore aus 177 Schüssen erzielt, was einem Durchschnitt von 3,47 Schüssen pro Tor entspricht. Haaland liegt deutlich über diesem Wert und ist weiterhin der unangefochtene Spitzenreiter in Sachen Schusseffektivität.
Erling Haaland ist der treffsicherste Spieler unter den Spielern mit vier oder mehr Toren bei der WM 2026. Er erzielt im Schnitt ein Tor alle 2,43 Schüsse.
Haaland, Messi und Kylian Mbappé liegen mit jeweils sieben Toren gleichauf, wobei Haaland sieben Schüsse weniger als Messi und neun weniger als Mbappé abgegeben hat.
Ousmane Dembélé und Jude Bellingham teilen sich mit jeweils vier Toren aus zwölf Schüssen (ein Tor alle 3,00 Schüsse) den zweiten Platz.
Harry Kane liegt ein Tor hinter dem führenden Trio, seine Quote von 3,17 Schüssen pro Tor ist jedoch besser als die von Messi und Mbappé.
Kylian Mbappé hat mit 26 Schüssen für seine sieben Tore die meisten Schüsse unter den zehn Spielern in der Rangliste abgegeben.
Ismaila Sarr und Vinicius Junior erzielten jeweils vier Tore aus 17 Schüssen, was einem Schnitt von 4,25 Schüssen pro Tor entspricht.
Mikel Oyarzabal benötigt fast 5 Torschüsse für Spanien, durchschnittlich 4,75 Schüsse pro Tor.
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