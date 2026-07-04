Haaland, der Paragraph 4 und das ImT-Phänomen

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Nach dem erneuten frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft steht in der nun beginnenden Diskussion über die Gründe auch wieder die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball im Fokus.

Über allem trohnen die Nachwuchsleistungszentren, die das Ziel vieler ambitionierter Jugendfußballer und nicht zuletzt auch deren Eltern sind, denn eine Ausbildung in einem NLZ ist - wenn man nicht gerade Deniz Undav heißt - Voraussetzung dafür, um überhaupt im bezahlten Fußball Fuß fassen zu können.

Was läuft schief an Deutschlands Fußball-Schulen - den Nachwuchsleistungszentren? Warum bringen wir keine Haalands, Kanes oder Yan Diomandes hervor, sondern bestenfalls einen Deniz Undav - und der ist noch nicht mal ein "echter" NLZ-Spieler, sondern hat einen vergleichsweise krummen Karriereweg hinter sich. Nebenbei gesagt ist auch Haaland alles andere als ein Akademie-Spieler. Um diese großen umfassenden Fragen soll es hier aber nicht gehen, sondern wir begeben uns mit diesem Artikel ganz in die Niederungen des deutschen Jugendfußballs - genauer gesagt geht es später um den so bekannten-unbekannten Paragraphen 4 der NFV-Jugendordnung. Doch bevor wir uns damit beschäftigen, schauen wir uns an, wie ist der Jugendfußball eigentlich aufgebaut. Grob wird oft zwischen leistungssorientierten bzw. Leistungsfußball auf der einen und Breitensport auf der anderen Seite unterschieden. Wobei die Übergänge fließend sind und gar nicht so klar ist, ab wann Fußball überhaupt leistungsorientiert ist?

Die leistungsorientierten Vereine befinden sich dabei in einem Wettbewerb um die (vermeintlich) besten Talente - und das hat Folgen: Es gibt 10-, 11-Jährige (und manchmal noch jünger), die zwischen den Angeboten von 4, 5 oder noch mehr Vereinen wählen können und das gilt im geringeren Maße auch für viele, nicht so talentierte Kinder, denen aber bisweilen vorgegaukelt wird, sie könnten es - wenn sie denn zu dem Verein XYZ wechseln - ganz nach oben schaffen. Kleinere Vereine können damit oft nicht mithalten, sind in diesem System oft die Verlierer. Und das sorgt immer wieder für "Unruhe" bei den Vereinen, wie dies zur Zeit zum Beispiel im Kreis Stade zu beobachten ist.

Darunter haben sich - zumindest in unseren Breitengraden - in den letzten Jahren vielfach die sogenannten Jugendfördervereine (kurz JFV's) etabliert, die sich - wenn sie sehr ambitioniert sind - oft als Bindeglied zwischen den Leistungszentren und der Masse der eher Breitensport orientierten Vereine verstehen - und den Talenten aus der umliegenden Region eine bessere Ausbildung und den möglichen Sprung in ein NLZ versprechen.



Und hier kommt der Paragraph 4 der Jugendordnung des niedersächsischen Fußballverbandes ins Spiel, der für etwas mehr Ordnung, Fairness und ein Miteinander sorgen soll. In diesem Paragraphen 4, den wirklich jeder Jugendobmann kennen sollte (tatsächlich ist das nicht der Fall), heißt es unter anderem: "Den Vereinen ist es untersagt, Junioren/Juniorinnen aus den Altersklassen A- bis E eines anderen Vereins am Training teilnehmen zu lassen. Dies ist nur dann zulässig, wenn der Verein, für den der Junior/die Juniorin eine Spielerlaubnis besitzt, seine schriftliche Zustimmung erteilt hat." Hält sich ein Verein nicht an diese Regelung, kann der Verband Geldstrafen aussprechen.



Alles schön und gut: Nur im Jugendfußball ist es wie im echten Leben. Wer Regeln geschickt zu umgehen weiß, der verschafft sich gegenüber der Konkurrenz Vorteile - und hier treten bisweilen die Schattenseiten des Systems gerade im Jugendfußball zu Tage. So wird versucht, immer jüngere Kinder - und deren Eltern - anzusprechen und abzuwerben. Auf der anderen Seite soll es schon Fälle gegeben haben, in denen Kinder aus dem eigenen Verein "aussortiert" wurden, weil sie das "Trainings- und Leistungsniveau" der Mannschaft senken würden.



Es ist schon mal gut, dass es diesen Paragraphen 4 in der NFV-Jugendordnung überhaupt gibt, dieser trifft aber nicht den Kern des Problems: In Zeiten eines demografischen Wandels und neuer Freizeitmöglichkeiten und vor allem neuer Mitbewerber wird der "Druck" gerade auch auf die kleineren Vereine immer größer. Nicht nur die ein oder zwei besten Talente wechseln zu größeren Vereinen, sondern auch die Talente dahinter bekommen Angebote, ganze Mannschaften wechseln in Einzelfällen den Verein. Teams gehen kaputt. Der Fußball in der Breite leidet.



Was tun? Eine Möglichkeit ist, selbst Leistungsfußball anzubieten. Der VfL Sittensen hatte sich vor einigen Jahren für diesen Weg entschieden - auch als Folge davon, dass der Verein über Jahre eine ganze Reihe von Talenten verlor.



Der VfL ist diesen Weg allein gegangen und letztlich gescheitert. In der Regel tun sich aber mehrere Vereine zusammen, um als Jugendförderverein mehr oder weniger - je nach Ausrichtung und Ziel - leistungsorientierten Fußball anzubieten. Und hier ist gelegentlich bei besonders ambitionierten Jugendfördervereinen das sogenannte ImT-Phänomen (ImT steht für Immer mehr Talente) zu beobachten: Neugegründete Jugendfördervereine begeben sich oft aus guten Gründen in diesen Wettbewerb um die Talente, geloben nur vergleichsweise wenige, besonders talentierte Nachwuchsspieler von außen zu holen, um nicht zuletzt auch vor allem den eigenen Nachwuchs vor Ort zu fördern. Aber dann scheint sich irgendetwas zu verselbständigen - und es werden auf Kosten der umliegenden Vereine immer mehr Nachwuchsspieler "von außen" geholt. Dies kann zu "Unruhe", ja schlimmstenfalls "Verwerfungen" unter den Vereinen in einer Region führen. Vor allem wenn zwei, drei oder sogar noch mehr ambitionierte Vereine um die Talente buhlen.



Andere - breitensportorientierte - Vereine haben sich dagegen für den Weg entschieden, gerade auch die "anderen" Spieler zu stärken, die nicht als die großen Talente gelten (denn die besten Talente verlassen ohnehin den Verein), damit diese am Ball bleiben, denn - die Erfahrung zeigt -, dass gerade aus diesen Spielern oftmals die Jugendtrainer, Betreuer, Vorstandsmitglieder, Platzwarte und Schiedsrichter der nächsten Vereinsgeneration hervorgehen.