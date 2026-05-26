Haag siegt spät - Oberhaindlfing fertigt Au ab

Der Spieltag bot den Zuschauern packende Duelle, jede Menge Tore und pure Dramatik bis zur letzten Sekunde. Während die Offensivreihen mancherorts wie am Fließband trafen, verteidigten andere Teams ihre knappen Führungen mit Leidenschaft über die Zeit.

Ein echtes Kampfspiel sahen die 29 Zuschauer in Eichenfeld-Freising. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Der Bann brach in der 31. Spielminute, als Daniel Feucht goldrichtig stand und zum 1:0 für die SGE traf. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck und belohnten sich in der 59. Minute durch das Tor von Musa Mert Kapar zum 2:0. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Robin Dölz praktisch im Gegenzug (61.) auf 2:1 verkürzte. In einer packenden Schlussphase warfen die Gäste aus Palzing noch einmal alles nach vorne, doch Eichenfeld verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Disziplin und brachte den Heimsieg über die Zeit.

Ein intensives und hochspannendes Match sahen die 20 Zuschauer in Haag. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 19. Spielminute durch Thomas Kain verdient mit 1:0 in Führung. Im Anschluss entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie. In der zweiten Halbzeit belohnten sich die Gäste für ihren Aufwand, als Ahmet Üner in der 66. Minute den 1:1-Ausgleich markierte. Moosburg drängte danach auf den Führungstreffer, scheiterte aber an der disziplinierten Haager Abwehr. In der Schlussphase bewies die Heimmannschaft den längeren Atem: Sebastian Elephand erlöste den VfR in der 88. Minute mit dem 2:1, ehe Sebastian Maier in der Nachspielzeit (90.+3) den 3:1-Heimsieg endgültig perfekt machte.

Ein wahres Torspektakel erlebten die 100 Zuschauer in Kirchdorf. Nils Augst brachte die Heimelf bereits in der 7. Minute in Front, doch Andreas Kreitmeier glich nur drei Zeigerumdrehungen später aus. Kirchdorf schien das Spiel im Griff zu haben, als Leon Wildgruber (22.) und erneut Nils Augst (27.) auf 3:1 stellten. Zolling steckte nicht auf und verkürzte durch Yannis Pflug (34.) noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Kreitmeier glich in der 55. Minute zum 3:3 aus, ehe Wildgruber (68.) die erneute Kirchdorfer Führung besorgte. Nach einer Roten Karte für Johannes Kaindl (74.) agierte Kirchdorf in Unterzahl. In der dritten Minute der Nachspielzeit nutzte der überragende Andreas Kreitmeier die Überzahl und rettete Zolling das 4:4-Unentschieden.

Eine einseitige Angelegenheit sahen die 60 Zuschauer in Attaching. Die Gäste aus Oberhummel kontrollierten von Beginn an das Geschehen, verbuchten viel Ballbesitz und ließen defensiv absolut nichts anbrennen. Das erlösende Tor fiel mit dem Halbzeitpfiff: Vitus Paulus überwand in der 45. Spielminute den Heimkeeper zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel drückte Oberhummel weiter aufs Tempo. Felix Oberhauser erhöhte in der 61. Minute auf 0:2, ehe Jakob Fodermair-Hasenhündl nur sechs Minuten später mit dem 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte erneut Vitus Paulus in der 90. Minute, der eine feine Kombination zum hochverdienten 0:4-Endstand vollendete.

Eine spielerisch überzeugende Leistung sahen die 90 Zuschauer in Oberhaindlfing. Beide Mannschaften begannen schwungvoll, doch die Heimmannschaft erarbeitete sich schnell Feldvorteile. In der 22. Spielminute nutzte Quirin Kaindl eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr und traf zur verdienten 1:0-Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Alexander Fuchs nach und erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Im zweiten Durchgang warfen die Gäste aus Au alles nach vorne, bissen sich an der kompakt stehenden Defensive der Heimmannschaft jedoch wiederholt die Zähne aus. Oberhaindlfing konterte clever: Simon Eckl (78.) und Matthias Staringer (90.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase zum verdienten 4:0-Heimsieg in die Höhe.