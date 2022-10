Ha Ho He Eisern TeBe Fußballträumchen im Eichkamp

Vorher hatte man bei TeBe aber schon etwas Historisches getan und 1924 das erste Spiel zwischen einer deutschen und einer französischen Mannschaft nach dem 1. Weltkrieg ausgetragen. Nachdem man versuchte, bei diesem Spiel in Paris wieder etwas Licht in die deutsche Geschichte zu bringen, wurde es 1933 auch für TeBe dunkel.

Es folgten ereignisreiche Jahre mit großen Fußballnamen wie Nerz und Herberger. Und obwohl TeBe immer eine Größe im Berliner Fußball war und frühzeitig auch gute Jugendspieler in den Verein holte, konnte man Hertha, in diesem Abschnitt der Historie, nur einmal (in der Saison 1932/1933) im Rennen um die Berliner Meisterschaft schlagen.

1902 mit Tennis und Ping Pong am Hackeschen Markt gegründet, ließ man 1903 das Ping Pong weg und schaffte sich eine Fußballabteilung an. Erst 1945 kehrte Tischtennis zurück.

Der Vorplatz des Bahnhofes ist wegen der spärlichen Beleuchtung ziemlich dunkel und es zieht dich wie die Motte zum Licht, in Richtung der grellen Flutlichter des Stadions. Nur noch ein kurzer Blindflug durch das stockfinstere Wäldchen und du steht am Eingang und ein Heimspiel eines Stücks Berliner Fußballgeschichte erwartet dich:

Es ist Herbst und dein Atem kondensiert in der schon dunklen Umgebung, als du zur S-Bahn läufst. Während der Fahrt guckst du aus dem Fenster, kannst aber nur die Bereiche der Gleisanlage sehen, die durch das Licht der S-Bahn-Beleuchtung erhellt werden. Überall liegen bunte Blätter, die im Herbstregen glitzern. Die Bahntrasse liegt unter dem Straßenniveau und macht jetzt einen leichten Rechtsknick. Plötzlich wird es auf der Böschung über dir hell. Vier mächtige Flutlichtmasten erleuchten eine Fläche, die du von deinem S-Bahn-Sitz aus noch nicht sehen kannst, da der Hang zu steil ist und die Bahn sehr nah an ihm vorbeifährt.

Für mich gehörten TeBe und das Mommse immer zusammen. Dabei war es der SC Charlottenburg, der dieses Stadion bauen ließ. Aber ursprünglich auf dem Messegelände an der Avus. Fast genau gegenüber dem heutigen Standort. 1930 dehnte sich die Messe aber immer wieder aus. Also zog die Tribüne einfach einmal über die S-Bahn-Gleise in den Eichkamp um. Lediglich die Treppe, die in der Mitte der Tribüne angebracht war, zog nicht mit. Dafür setzte man an die Seiten zwei schöne, geschwungene Aufgänge. Kurz darauf musste der SCC das Stadion verkaufen.

Hertha und TeBe waren lange Zeit harte Konkurrenten, aber meine Fangeneration hat ja mit dem Nachbarn nicht mehr viel zu schaffen. Vielleicht die Pokalschmach 1998, als Ilija Aracic uns abschoss, wir ihn darauf verpflichteten und er ein Jahr später in der Neuauflage des Pokalspiels TeBe rausschoss. Ansonsten gab es höchstens Begegnungen mit Herthas U23, die aber auch zumeist sehr entspannt verliefen.

Ich persönlich assoziiere mit TeBe sowieso nichts Negatives. Es ist im Gegenteil sogar so, dass ich bei TeBe immer an diese romantische Vorstellung vom Fußball denken muss, die einen diesen Sport so lieben lässt. Denn meine ganze Familie ist eigentlich der Hertha zugewandt. Nur mein Großonkel hat lieber etwas Lila anstelle von Blau neben dem Weißen auf seinem Fanschal.

Der Weg dorthin ist aber so, wie wir uns das alle wünschen: Vom Vater einst zum Verein gebracht, hält er den Veilchen seit 80 Jahren die Stange. Da kann sich so mancher Fan eine Scheibe von abschneiden. Er nimmt bei seinen Besuchen meistens auf der historischen Tribüne platz. Dort stand auch die Fanszene TeBes, bis zum Einstieg des ersten Investors. Aus Protest gegen den ominösen Geldgeber folgte der Umzug in den E-Block.

In den letzten Jahren hat sich eine kleine, eher linke Szene bei TeBe gebildet. Sie leben beim Fußball fast ausschließlich positive Emotionen und setzen sich gegen Rassismus und Homophobie auf und neben dem Platz ein. Dies zeigte sich besonders deutlich, als Jens Redlich (die Geschichte um ihn sollte bekannt sein, ansonsten googelt sie gerne, aber hier würde sie den Rahm sprengen) es verbieten wollte, eine Regenbogenfahne im Stadion zu hissen. TeBes Fans “besetzten” den Fahnenmast und besiegten Redlich somit in dieser Schlacht, um später auch aus dem kompletten Konflikt mit ihm als Sieger hervorzugehen.

Aufgrund der politischen Ausrichtung sieht man auch nicht selten Gäste vom Dresdner SC oder dem Roten Stern aus Leipzig im Block E des Mommsenstadions. Einer der bekanntesten Schlachtrufe der Dresdener: “Yallah DSC”, stammt auch ursprünglich von den TeBe Fans. Diese hatten bei einem Auswärtsspiel ihres Teams bei Victoria Seelow Freikarten an das örtliche Flüchtlingsheim gespendet. Dankbar für die Möglichkeit, Flucht und ungewisse Zukunft beim Fußball vergessen zu können, feuerten die Geflüchteten TeBe unentwegt mit “Yallah TeBe” an. Die Fans der Veilchen übernahmen das und trugen es bis nach Dresden.

Auch sonst sind die TeBe Anhänger recht kreativ und haben das Beleidigen ihrer Stadtnachbarn wirklich gut drauf. So hört man, gerade bei Spielen gegen die Hertha-Bubis solche Schlachtrufe wie “Hertha und Union - Zwangsfusion” oder auch “Alerta, Alerta, alle hassen Hertha!” Das ist wesentlich geistreicher als so manch anderes, was man quer durch die Republik hört und auch diese Anti-Gesänge sind nie wirklich aggressiv, sondern eher spaßig zu verstehen.

Noch ein schönes Beispiel für diese Kreativität ist ein Banner, auf dem steht: „Bürotechnik ist kein Verbrechen - wir tackern, wir lochen und haben nichts verbrochen“.

Ich fahre eigentlich immer gerne ins Mommsenstadion. Es herrscht immer eine tolle Fußball Atmosphäre, die bestimmt auch begünstigt ist durch die Lage im Eichkamp. Wenn dann das Flutlicht den Platz erstrahlt und im Hintergrund, auf der anderen Seite der Gleise, der Funkturm leuchtet, kann man den stressigen Alltag bei einem guten Bier und einer Bratwurst schnell vergessen.

Ein kleiner Schmunzler wischt spätestens dann durchs Gesicht, wenn die TeBe Fans selber mit einem Grinsen auf den Lippen, skandieren:

Ha Ho He Eisern TeBe!

Wer mehr über TeBe lesen will, dem empfehle ich die „TeBe Fibel“.

Wer mehr über TeBe hören will, kann sich gerne meinen Podcast mit Brenner, dem Verfasser der TeBe Fibel, gerne in der „Football was my first Love App“ anhören.