H-L-R-Cup: Reitwein schnappt sich den Turniersieg

Der 20. H-L-R Heizung & Sanitär Cup hat am heutigen Freitag in der Odervorlandhalle in Briesen ein intensives Kapitel Hallenfußball geschrieben. Acht Herrenmannschaften spielten in zwei Gruppen, jede Partie dauerte zwölf Minuten. Ein langer Abend mit klaren Gruppensiegern, engen Entscheidungen und einer deutlichen Finalaussage. Am Ende setzte sich der SV Rot-Weiß Reitwein souverän durch und gewann das Turnier.

Jubiläumsturnier mit klarer Struktur

Die 20. Auflage des H-L-R-Cups stand für einen straffen Ablauf ohne Leerlauf. Zwei Vierergruppen bildeten die Vorrunde, anschließend folgten Platzierungsspiele, Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale. Die Spielzeit von zwölf Minuten erhöhte den taktischen Anspruch, ließ aber gleichzeitig genug Raum für Dynamik und Wendungen. Der Turnierverlauf blieb bis in die späten Stunden dicht und intensiv.

Gruppe A: Fürstenwalde setzt sich durch

In der Gruppe A übernahm die SG Borussia Fürstenwalde früh die Kontrolle. Zwei Siege gegen die Reichenwalde Rangers FC und den FC Lokomotive Frankfurt sowie ein knapper Erfolg gegen den FV Blau-Weiß 90 Briesen II brachten neun Punkte und ein Torverhältnis von 9:5. Der Gastgeber aus Briesen belegte mit vier Punkten Rang zwei. Der FC Lokomotive Frankfurt folgte mit zwei Punkten, während die Reichenwalde Rangers FC mit einem Punkt das Tabellenende bildeten.

Gruppe B: Schöneiche knapp vor Reitwein

Die Gruppe B verlief enger. Die Ü35 des SV Germania 90 Schöneiche sicherte sich mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 5:3 den Gruppensieg. Der SV Rot-Weiß Reitwein folgte dicht dahinter mit sechs Punkten und einer starken Tordifferenz von 8:2. Der SV Rot-Weiß Petersdorf erreichte drei Punkte, der VfB Steinhöfel kam auf einen Zähler. Mehrere Spiele dieser Gruppe wurden erst in der Schlussphase entschieden.

Platzierungsspiele mit späten Entscheidungen

In den Platzierungsspielen blieb die Spannung erhalten. Das Spiel um Platz sieben wurde erst im Neunmeterschießen entschieden, ebenso die Partie um Rang fünf. Diese Begegnungen unterstrichen, dass selbst abseits der Finalrunde keine klaren Verhältnisse herrschten und jedes Team bis zum Schluss gefordert war.

Halbfinals bringen klare Signale

Im ersten Halbfinale setzte der SV Rot-Weiß Reitwein ein deutliches Zeichen und schlug die SG Borussia Fürstenwalde mit 4:1. Im zweiten Halbfinale entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich der FV Blau-Weiß 90 Briesen II erst im Neunmeterschießen gegen die Ü35 des SV Germania 90 Schöneiche durchsetzte. Damit standen Reitwein und der Gastgeber im Endspiel.

Spiel um Platz drei mit engem Ausgang

Im kleinen Finale trafen die Ü35 des SV Germania 90 Schöneiche und die SG Borussia Fürstenwalde aufeinander. Schöneiche behielt mit 3:2 die Oberhand und sicherte sich den dritten Platz. Fürstenwalde musste sich nach einer starken Vorrunde mit Rang vier begnügen.

Finale mit klarer Entscheidung

Das Endspiel brachte schließlich eine eindeutige Entscheidung. Der SV Rot-Weiß Reitwein dominierte das Finale gegen den FV Blau-Weiß 90 Briesen II und gewann mit 5:1. Nach einem bereits überzeugenden Halbfinale bestätigte Reitwein seine starke Turnierform und ließ keinen Zweifel am Turniersieg.

Ein langer Abend mit verdientem Sieger

Der 20. H-L-R Heizung & Sanitär Cup endete mit einem klaren Erfolg des SV Rot-Weiß Reitwein. Das Turnier bot über viele Stunden intensiven Hallenfußball, enge Spiele und emotionale Entscheidungen. Das Jubiläumsturnier bestätigte seinen festen Platz im regionalen Hallenkalender und hinterließ sportlich wie atmosphärisch einen nachhaltigen Eindruck.